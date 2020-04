Msza św. ze Świątyni Opatrzności Bożej. Oglądaj od 9:00 w polsatnews.pl

Pod hasłem "Misterium Słowa, które stało się Chlebem życia" w kościołach w całej Polsce obchodzone jest w niedzielę, 26 kwietnia, czwarte Narodowe Czytanie Pisma Świętego. Patronat honorowy objęli: przewodniczący Episkopatu oraz Premier RP. Wydarzenie będzie jednocześnie inauguracją XII Tygodnia Biblijnego. W tym roku jego motto brzmi: "Kto we Mnie wierzy, będzie spożywał Chleb życia wiecznego".

Zarówno hasłem jak i wybranymi do wspólnotowej lektury tekstami z Ewangelii według św. Mateusza, wydarzenie nawiązuje do 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły - zaznacza ks. prof. Tadeusz Witczyk. Przewodniczący "Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II" zwraca uwagę, że ten wielki Papież przez cały swój pontyfikat głosił Ewangelię wszystkim narodom świata. Wypełniał posłannictwo zlecone apostołom i ich następcom przez zmartwychwstałego Chrystusa: "Idźcie i nauczajcie wszystkie narody!" (Mt 28,19).

"To szansą na głębszy kontakt ze słowem Pisma świętego"

"Obecny czas odczuwania głodu sensu i szerszego spojrzenia na świat, może być, nieco paradoksalnie, szansą na głębszy kontakt ze słowem Pisma świętego" - powiedział KAI ks. prof. Witczyk. Przypomniał słowa Benedykta XVI, który nazwał Biblię "kodem kulturowym" Europy.

Do wszystkich parafii trafiły już materiały dzieła Biblijnego dotyczące zarówno przebiegu liturgii jak i wskazania dotyczące rozdawania wiernym cytatów z Pisma świętego, po to, by po powrocie do domów mogli rozważać sens kierowanego do nich Słowa Boga.

Ks. prof. Witczyk ma nadzieję, że papież Franciszek po modlitwie "Regina Coeli" skieruje do Polaków słowa pasterskiej zachęty nie tylko do osobistej, ale i wspólnotowej lektury Pisma świętego.

Tydzień Biblijny, inaugurowany tzw. Niedzielą Biblijną odbywa się corocznie w Kościele w Polsce od 2008 r.

