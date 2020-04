Nikt nie wiedział, że wrócił do domu. Po roku znaleźli ciało

Przez rok nikt go nie szukał, nikt się nie interesował, co się z nim dzieje. 61-latek był znanym i lubianym instruktorem narciarstwa. Mieszkał w wiosce w Abruzji, dokąd wrócił na Wielkanoc w 2019 r. z gór na północy Włoch. Wtedy widziano go ostatni raz. Przypomniał sobie o nim znajomy, ale przez epidemię policji trudniej było rozpocząć poszukiwania. W końcu znaleziono go w domu. Nie żył.