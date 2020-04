Powrót na siłownie i boiska. Znamy plany rządu na "odmrażanie" sportu

Rząd przedstawi w sobotę etapy "odmrażania" sportu - dowiedział się polsatnews.pl. Pierwszy z nich wszedł już w życie i dotyczy wstępu do parków i lasów. Według drugiego na stadionach i boiskach będzie mogło przebywać maksymalnie do 5 osób. Dalsze etapy dotyczyć mają szkolnych sal sportowych, a ostatni - imprez masowych. Wiemy także, co z rozgrywkami profesjonalnymi, w tym piłkarską ekstraklasą.