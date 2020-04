Szkoły zamknięte do 24 maja. Ogłoszono termin matur

Egzaminy maturalne rozpoczną się 8 czerwca i potrwają przez cały miesiąc. Egzaminy ósmoklasistów przeniesiono z kolei na dni 16-18 czerwca - przekazał w piątek minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski. Szef MEN dodał, że szkoły pozostaną zamknięte do 24 maja.

Po piątkowym posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego odbyła się wspólna konferencja prasowa ministrów: zdrowia Łukasza Szumowskiego, edukacji narodowej Dariusza Piontkowskiego oraz nauki i szkolnictwa wyższego Wojciecha Murdzka.

"Niestety obecne warunki epidemiczne nie pozwalają na to, abyśmy odwiesili działalność szkół, przedszkoli i żłobków. Dlatego też zdecydowaliśmy o dalszym ograniczeniu działalności tych placówek" - podkreślił minister edukacji narodowej. - To ograniczenie tym razem przesuwamy na znacznie dłuższy termin, bo do 24 maja - dodał.

Piontkowski zaznaczył, że uczniowie szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych kontynuują naukę w formie zdalnej. Zaznaczył jednocześnie, że za kilka dni rząd poda informacje, czy "będzie możliwość w części tych placówek prowadzenia jakiejś formy działalności opiekuńczej".

Szef MEN przekazał, że matury rozpoczną się 8 czerwca i potrwają przez cały miesiąc. Maturzyści nie będą jednak zdawali egzaminów ustnych.

Egzaminy ósmoklasistów przeniesiono z kolei na dni 16-18 czerwca

Kształcenie na odległość

W związku z epidemią koronawirusa od 12 marca do 26 kwietnia zajęcia stacjonarne w szkołach są zawieszone; od 25 marca szkoły mają obowiązek kształcenia na odległość.

ZOBACZ: Maturzyści kończą rok szkolny - w smutnych okolicznościach

Od poniedziałku 20 kwietnia zaczął obowiązywać I etap znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem - zakupy w sklepie może zrobić w jednym czasie więcej osób, przywrócona została możliwość przemieszczania się, otwarto wstęp do lasów i parków. Kolejne zmiany w ograniczeniach wprowadzonych w związku epidemią koronawirusa nastąpią po rekomendacji ministra zdrowia.

Zapowiedziano, że II etap znoszenia ograniczeń będzie obejmował otwarcie w weekendy sklepów budowlanych, otwarcie hoteli i innych miejsc noclegowych oraz niektórych instytucji kultury - bibliotek, muzeów i galerii sztuki.

WIDEO - Śmiszek: susza to nie tylko efekt klimatu, ale także zaniedbań. Rząd robi za mało Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

zdr/ml/ polsatnews.pl, PAP