Boniek: piłka się uratuje, ale nie stać nas na czekanie, aż epidemia minie

Rząd przedstawi w sobotę etapy "odmrażania" sportu - dowiedział się polsatnews.pl. Pierwszy z nich wszedł już w życie i dotyczy wstępu do parków i lasów. Według drugiego na stadionach i boiskach będzie mogło przebywać maksymalnie do 5 osób. Dalsze etapy dotyczyć mają szkolnych sal sportowych, a ostatni - imprez masowych.

Ustalenia dotyczące piłkarskiej Ekstraklasy przewidują, że zawodnicy mają przejść przymusową kwarantannę, na 3 maja zaplanowano testy, a na 4 maja - początek treningów w grupach kilkuosobowych.

Treningi drużynowe miałyby ruszyć 10 maja, a rozegranie 27. kolejki PKO BP Ekstraklasy zaplanowano na dni 29-31 maja. Sezon miałby się zakończyć w drugiej połowie lipca. Umożliwiało to udział polskich drużyn w eliminacjach do europejskich pucharów zakładanych aktualnie przez UEFA na sierpień i wrzesień.

"Plan jest gotowy w 100 procentach"

- Podejmujemy różnego rodzaju kroki żeby piłkę ratować i piłka się uratuje. Im szybciej wrócimy do normalności tym lepiej - powiedział w Polsat News Zbigniew Boniek, który potwierdził ustalenia polsatnews.pl.

- Takie są nasze idee. Wszystko już przygotowaliśmy do spółki z Ekstraklasą. Plan jest gotowy w 100 proc. - dodał.

- Przy założeniu, że Ekstraklasa wróci 29 maja, mistrza wyłonimy 19 lipca - zapowiedział.

Rozgrywki najwyższej ligi w Polsce miałyby się odbywać bez udziału kibiców.

- Wyjście które proponujemy żeby grać bez kibiców, zabezpiecza istnienie piłki zawodowej. Myśmy się na ten krok zdecydowali, ale możemy to zrobić tylko dzięki współpracy na wszystkich szczeblach - stwierdził Boniek.

- Jeżeli ludzie mogą biegać po parkach, po lasach, to jeśli zawodowcy będą biegali w ośrodkach sportowych, pod opiekę klubów i trenerów, to jest to trzy razy bezpieczniejsze. Mam nadziej, że rząd pozwoli nam wrócić do normalności - powiedział prezes PZPN.

- Bo jeśli chcemy czekać z powrotem do gry, do czasu aż epidemia minie, to będziemy czekali ze dwa lata, a na to nas nie stać - powiedział.

"Ryzyko ponosimy wszyscy, nie tylko piłkarze"

Według niego piłkarze nie powinni narzekać na swój los, bo i tak są na pozycji uprzywilejowanej.

- Jak sportowiec kaszlnie, albo powie, że ma lekka gorączkę, to od razu jest pod stałą opieką lekarską, której nie mają zwykli ludzie - stwierdził.

- Na miejscu sportowców dziękowałbym Bogu, że wykonują tak piękny zawód, bo inni mają więcej problemów - dodał.

Pytany co będzie jeśli piłkarze w obawie o swoje zdrowie nie będą chcieli wyjść na boisko, stwierdził, że powinni zmienić pracę.

- Piłkarz ma prawo tak myśleć. Ale jeśli tak, to niech rozwiąże kontrakt z klubem i pójdzie do normalnej pracy. Ryzyko ponosimy wszyscy, nie tylko piłkarze - przekonywał.

