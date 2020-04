Spaghetti od Eminema, burger od Snoop Doga. Gwiazdy wspierają front walki z koronawirusem

W czasie pandemii oni starają się wykorzystać swoją sławę w dobrym celu. Artyści pomagają na różne sposoby, by wesprzeć ludzi pracujących na pierwszej linii frontu walki z koronawirusem. Jedni fundują spaghetti, lub burgery, inni zachęcają do kupienia wina, z którego dochód zostanie w całości przeznaczony na organizacje dobroczynne.

Amerykański raper Eminem postanowił, że zafunduje pracownikom szpitala w swoim rodzinnym mieście spaghetti. Pracownicy szpitala Henry’ego Forda w Detroit postanowili o tym poinformować na Instagramie. "Dziękujemy za zapewnienie specjalnego posiłku członkom naszego zespołu!" - napisano na ich profilu.

Makaron "od mamy" Eminema

Na opakowaniach posiłków znalazła się naklejka z napisem "Mom's Spaghetti" - co jest nawiązaniem do znanej piosenki Eminema, zatytułowanej "Lose Yourself".

Wino na walkę ze światową pandemią

Z kolei słynne małżeństwo Ashton Kutcher i Mila Kunis we współpracy z firmą winiarską Nocking Point, sprzedaje wino. Pieniądze z dochodu zostaną przeznaczone na cele dobroczynne. Aktorzy poinformowali o swoim pomyśle w nagraniu, które zamieścili w mediach społecznościowych.

ZOBACZ: Kościół w Bolonii wesprze najuboższych. Od 400 do 800 euro przez trzy miesiące

- 100 procent dochodów będzie przeznaczonych na kilka organizacji charytatywnych, którym uważnie się przyjrzeliśmy - zaznaczyli artyści.

Wśród dotowanych w ten sposób organizacji znalazły się m.in. takie, które zapewniają pracownikom służby zdrowia sprzęt medyczny oraz dostarczają żywność ludziom na obszarach, które zostały najbardziej dotknięte pandemią Covid-19.

Wegańskie burgery od Snoop Dogga

Kolejną gwiazdą, która przyłączyła się do pomagania, jest Snoop Dogg. Znany raper dołączył do kampanii "Beyond Meat Feed A Million+". Jej głównym celem jest przekazanie ponad miliona wegańskich burgerów w ciągu 30 dni pracownikom, którzy są na pierwszej linii frontu podczas walki z pandemią COVID-19 – informuje "VegNews".

Snoop Dogg wziął udział w tej akcji i przekazał wegańskie burgery dla szpitala środowiskowego Martina Luthera Kinga Jr. w Los Angeles.

ZOBACZ: Zbiórka Biebrzańskiego Parku Narodowego dla OSP. Podano kwotę

Niecodzienny pomysł zrealizował też sportowiec Tyson Fury. Amerykański bokser, by ratować swój ulubiony lokal z pizzą, zamówił w nim jedzenie, za które zapłacił 700 dolarów. Dodatkowo do tej kwoty dodał jeszcze napiwek w wysokości 125 dolarów.

W zamówieniu boksera znalazło się m.in.: kurczak, krewetki, pizza, makaron oraz 25 puszek dietetycznej coli. Akcja ma także wspomagać lokalny biznes.

Ricky Martin rozpoczął własną akcję

Do pomocy przyłączył się także Ricky Martin. Portorykański wokalista w ramach kampanii #HelpFromHome pomaga m.in. medykom.

- Jak wiecie, pracownicy służby zdrowia są wyjątkowo podatni na zagrożenia. Specjaliści na całym świecie nie mają środków ochrony osobistej, których potrzebują - zaznaczył piosenkarz w nagraniu, w którym informuje o przyłączeniu się do wsparcia pracowników szpitali.

Muzyk podkreślił, że potrzebne są m.in. rękawiczki, maski i kombinezony ochronne. Co więcej, w ramach pomocy jego fundacja będzie również kontaktować się z lokalnymi społecznościami po to, aby dokładniej określić, gdzie kampania #HelpFromHome może jeszcze dodatkowo wesprzeć potrzebujących.

USA: więcej ofiar śmiertelnych koronawirusa

W Stanach Zjednoczonych na koronawirusa zmarły już 46 tys. 583 osoby. W ciągu doby bilans ofiar śmiertelnych epidemii wzrósł o 1738 zmarłych - wynika z danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Bal-timore. Poprzedniej doby przyrost zgonów był większy - wynosił 2751. Najwięcej osób zmarło w USA stanie Nowy Jork (19 tys. 413), New Jersey (5150) i w Michigan (2813).

ZOBACZ: Pierwszy zgon na Covid-19 w USA o 20 dni wcześniej niż uważano

W całych Stanach Zjednoczonych w ciągu ostatnich 24 godzin wykryto ok. 16 tys. przypadków SARS-CoV-2. W poprzednim dziennym bilansie odnotowano przyrost o ok. 40 tys. Łącznie w USA zdiagnozowano już około 840 tys. przypadków zakażenia koronawirusem na blisko 4,5 mln przeprowadzonych testów. Dobowe dane obejmują 24 godziny od godz. 2:30 czasu polskiego w nocy z wtorku na środę.

Powrót gospodarki

Niektóre amerykańskie stany ogłosiły rozpoczęcie procesu otwierania swoich gospodarek. Pierwsza faza to odmrażanie najbardziej podstawowych sektorów działalności gospodarczej.

Wśród stanów, które niedługo mają rozluźniać wprowadzone wcześniej ograniczenia jest Georgia. Gubernator stanu Brian Kemp ogłosił, że od piątku działalność wznowić będą mogły m.in. kręgielnie i siłownie, a od poniedziałku restauracje i kina.

ZOBACZ: Wraz z rozwojem epidemii spada poparcie dla Donalda Trumpa

Jego decyzja spotkała się z krytyką niektórych przedstawicieli władz lokalnych, a część przedsiębiorców deklaruje, że ich przedsiębiorstwa i tak nie wrócą do pracy.

W środę na konferencji prasowej w Białym Domu tempo otwierania gospodarki w Georgii skrytykował prezydent Donald Trump. -To za wcześnie. Mogą poczekać trochę dłużej, nie tak szybko. Bezpieczeństwo musi mieć pierwszeństwo - mówił amerykański przywódca.

ms/hlk/ timeout.com,fox32chicago.com, tmz.com, billboard.com, PAP