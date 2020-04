Zbiórka Biebrzańskiego Parku Narodowego dla OSP. Podano kwotę

W czwartek główne działania gaśnicze w Biebrzańskim Parku Narodowym prowadzone są w rejonie miejscowości Wroceń oraz Grzędy i Kuligi. W akcji bierze kilkuset strażaków oraz samoloty gaśnicze. Pożar w tzw. basenie środkowym Biebrzańskiego Parku Narodowego trwa – z przerwami – czwartą dobę. Według danych na środę objął on ok. 6 tys. ha bagiennych łąk i lasów.

Pieniądze dla OSP

Biebrzański PN poinformował, że (stan na czwartek rano) na specjalnym koncie uruchomionym przez park we wtorek jest już ponad 1 mln 179 tys.; to kwota z wpłat ponad 14,3 tys. osób i firm.

"Środki finansowe zostaną przekazane na wsparcie działania Ochotniczych Straży Pożarnych. Serdecznie dziękujemy w imieniu OSP!" - poinformował park.

Ewa Wiatr z Biebrzańskiego PN poinformowała, że pieniądze wpłacane na specjalne konto parku, w całości - bez żadnych prowizji- są przeznaczane na walkę z pożarem.

Dyrektor parku Andrzej Grygoruk mówił wcześniej, że zebrane w ten sposób pieniądze będą przeznaczone na lepsze wyposażenie ochotniczych straży pożarnych w miejscowościach nad Biebrzą oraz do lokalnych samorządów na zakup podstawowego sprzętu używanego w działaniach gaśniczych czy zakup paliwa do samochodów. W apelu o wpłaty, dyrektor wskazał, że pieniądze będą przeznaczone na zakup: tłumic do ręcznego gaszenia pożaru, małych przenośnych motopomp do gaszenia ognia, które można wykorzystywać do gaszenia ognia z cieków wodnych w trudnodostępnym terenie, zakup paliwa i ponoszenie innych "niezbędnych kosztów gaszenia pożarów".

Park nie patronuje innym zbiórkom

Park zaznacza cały czas, że nie patronuje żadnym innym zbiórkom - finansowym czy rzeczowym (wody, żywności), które są organizowane w wielu miejscach. W takich internetowych zbiórkach zorganizowanych np. na specjalnych portalach zajmujących się takim akcjami, zgromadzono dotąd blisko 800 tys. zł.

Pomoc w formie jedzenia i napojów dla uczestników akcji gaśniczej organizowana jest w wielu miejscach i w różnych środowiskach, samorządach, organizacjach, firmach. Ewa Wiatr poinformowała, że w dwóch miejscach: w Goniądzu oraz w siedzibie parku w Osowcu-Twierdzy działają punkty, do których można dostarczać żywność.

Taką zbiórkę zorganizowali m.in. kibice Jagiellonii. Chcieli też zgłosić się do udziału w akcji gaszenia pożaru. Park już wcześniej informował, że ze względu na stan epidemii koronawirusa oraz wymogi bezpieczeństwa, w bezpośredniej akcji gaszenia obecnie wolontariusze nie mogą uczestniczyć.

Zgłaszają się strażacy-ochotnicy, by pomóc

W mediach społecznościowych chęć udziału w działaniach zgłaszają kolejni strażacy OSP z województwa podlaskiego; chcą pomagać kolegom, którzy od kilku dni są w akcji, choćby po to, by chociaż przez kilka godzin mogli odpocząć.

Pytany o apele i udział w akcji kolejnych strażaków ochotników, którzy chcą pomóc, rzecznik Komendy Wojewódzkiej PSP w Białymstoku Tomasz Gierasimiuk powiedział, że akcja skupia się w większości na działaniach straży zawodowej i lokalnych jednostek OSP z tego względu, że ci lokalni znają teren. - Bo to trudny teren, może być niebezpieczny. Dlatego kierujemy się tym, żeby działać przy użyciu szczególnie Państwowej Straży Pożarnej, która jest lepiej przygotowana i doświadczona - dodał. Powiedział też, że sztab kierujący akcją jest w stałym kontakcie z OSP, gdyby trzeba było zadysponować większe siły i środki.

6 mln od rządu

Minister środowiska Michał Woś w czwartek w radiowej Trójce poinformował, że rząd przekazał już 6 mln zł na akcję gaśniczą w BPN. Dodał jednak, że koszty całej akcji, ze względu na zaangażowanie sił i środków są dużo większe. Zapewnił jednocześnie, że pieniądze na finansowanie akcji gaśniczej "były, są i będą".

Minister odniósł się w ten sposób do pytania o sens zbiórek społecznych na finansowanie akcji gaśniczej.

W apelu zamieszczonym w mediach społecznościowych dyrektor Andrzej Grygoruk poprosił o wsparcie finansowe parku, z przeznaczeniem na lepsze wyposażenie strażaków-ochotników z nadbiebrzańskich miejscowości.

- Pan dyrektor parku zgodził się na apel i on był od początku skierowany, ale nie do instytucji państwowych do walki z pożarem, bo na to środki są, muszą być, będą i ich nie zabraknie - podkreślił.

