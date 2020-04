Pierwsza dama prowadzi wirtualne lekcje niemieckiego

W czwartek wieczorem na Twitterze Kancelarii Prezydenta opublikowano zdjęcia małżonki prezydenta Agaty Kornhauser-Dudy, które zostały wykonane podczas lekcji języka niemieckiego.

"Pierwsza Dama wspiera #AkcjaEdukacja, czyli szkołę online, prowadząc wirtualne lekcje języka niemieckiego" - podano we wpisie.

Pierwsza Dama wspiera #AkcjaEdukacja, czyli szkołę online, prowadząc wirtualne lekcje języka niemieckiego. pic.twitter.com/veVwObnyc2 — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) April 9, 2020

"Powinniśmy zadbać, by dzieci i młodzież miały możliwość nauki w warunkach domowych"

Pierwsza dama już w połowie marca zachęcała do nauki online.

- Mimo wszelkich trudności powinniśmy wspólnie zadbać o to, by dzieci i młodzież miały możliwość nauki także w warunkach domowych. Dlatego ruszyła #AkcjaEdukacja, czyli szkoła online. Serdecznie zapraszam wszystkich i bardzo zachęcam, by skorzystać z tej formy edukacji. My rodzice i nauczyciele zróbmy wszystko, by nasze dzieci i uczniowie jak najlepiej wykorzystali ten czas - mówiła w opublikowanym wówczas krótkim nagraniu.

ZOBACZ: Pierwsza dama zachęca do lekcji online

Do "Akcji E-dukacji" można dołączyć, wchodząc na stronę www.gov.pl/zdalnelekcje. Uczniowie i nauczyciele mogą tam znaleźć materiały dla poszczególnych klas i przedmiotów, pomocne w realizowaniu nauki. Platforma została przygotowana przez Zespół GovTech Polska we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji oraz Naukową Akademicką Siecią Komputerową.

Pomoc przy montażu przyłbic

Agata Duda zaangażowała się również w montaż przyłbic. W Pałacu Prezydenckim na drukarkach 3D powstają oprawki do przyłbic medycznych. Pierwsza partia trafi do ośrodka pomocy niepełnosprawnym.

Agata Kornhauser-Duda montuje przyłbice medyczne. Pierwsza partia trafi do ośrodka pomocy niepełnosprawnym. Plastikowe oprawki do masek powstają w Pałacu Prezydenckim od kilku dni, na działających przez całą dobę drukarkach 3D. pic.twitter.com/r9r2qyRLMa — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) April 9, 2020