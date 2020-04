Prezydent: prosimy o racjonalne gospodarowanie wodą

Prezydent poinformował, że środowa rozmowa z ministrem rolnictwa, ministrem środowiska, ministrem klimatu i ministrem gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej dotyczyła zarówno gospodarki wodnej, jak i ochrony środowiska i klimatu.

"Wody w Polsce nie jest za wiele"

Wskazał, że już obecnie w Polsce widać "symptomy suszy" i sytuacja będzie zależeć w najbliższym czasie od wysokości opadów w maju. Prezydent poinformował, że obecnie poziom wilgotności ściółki leśnej wynosi 20 proc., a gdy spadnie poniżej 10 proc., wówczas będzie trzeba wprowadzić zakaz wstępu do lasów.

- Jeżeli nie będziemy mieli w najbliższym czasie opadów deszczu, sytuacja może stać się niebezpieczna - mówił prezydent.

- Prosimy o racjonalną gospodarkę, o to, by racjonalnie gospodarować wodą, o to, by również i racjonalnie gospodarować tą wodą, którą chociażby podlewamy ogródki - apelował Duda.

Podkreślił, że należy przywiązywać wagę do tej sytuacji, ponieważ wody w Polsce nie jest za wiele. Dodał, że rozpoczął się program poszukiwań hydrologicznych opiewający na 300 mln zł, a z funduszu mogą korzystać poszczególne gminy na poszukiwania hydrologiczne.

Apel do premiera o odszkodowania za suszę

Duda na konferencji prasowej mówił, że minister rolnictwa Krzysztof Ardanowski przekazał mu informację, że jeszcze około 10 proc. rolników nie otrzymało przyznanych odszkodowań za straty jakie ponieśli wskutek suszy w zeszłym roku.

Prezydent powiedział, że szef resortu rolnictwa zapewnił go, że są techniczne możliwości wypłacenia tych środków "praktycznie natychmiast", jest tylko kwestia, czy będą te środki.

- Chcę bardzo zdecydowanie zaapelować do pana premiera i do Rady Ministrów, aby te środki się po prostu znalazły, dlatego że załatwienie spraw zeszłorocznych wobec rozpoczynającego się teraz de facto nowego sezonu rolnego jest sprawą absolutnie podstawową - powiedział prezydent.

Jak mówił, wypłaty mają fundamentalne znaczenie dla gospodarstw rolniczych i dla sprawnej polityki rolnej państwa. - Te wypłaty mają absolutnie fundamentalne znaczenie, wiem, że dzisiaj walczymy z koronawirseum (...) wiem, że z tym są związane olbrzymie koszty, to są setki miliardów złotych, ale nie widzę takiej możliwości, żeby wśród tych setek miliardów złotych nie znalazła się kwota, która w stosunku do tych setek miliardów zł, jest kwotą drobną, niewielką, po to ,żeby zrealizować te roszczenia, które pozostają z zeszłego roku - podkreślił prezydent.

Zapewnił także polskich rolników, że "polskie państwo o nich pamięta". - Pamiętaliśmy o nich podczas opracowywania tarczy antykryzysowej, wtedy zwracałem uwagę, że polskie gospodarstwa rolne muszą być potraktowane tak jak przedsiębiorcy - powiedział Duda.

Wyraził nadzieję, że "mimo kryzysu związanego z koronawirusem, to będzie dla polskich rolników dobry rok".