Włochy: z powodu koronawirusa zmarło już 142 lekarzy

Lekarz Oscar Ros zmarł z powodu koronawirusa. Miał 61 lat. Mieszkał w Vimercate, w regionie Lombardii. Francesco Sartini, burmistrz włoskiej miejscowości żegna specjalistę i przypomina o jego zaangażowaniu w pracę. Z kolei w Bolonii, zmarł doktor Manuel Efraim Perez. Do 142 wzrosła we Włoszech liczba zmarłych lekarzy - podała we wtorek krajowa federacja Izb Lekarskich.