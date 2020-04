Stracił kciuk, policjanci eskortowali go w drodze do szpitala

42-letni mieszkaniec Tarnowskich Gór (woj. śląskie) na skutek nieszczęśliwego wypadku stracił kciuk. Aby lekarze zdążyli uratować sprawność jego ręki, policjanci eskortowali samochód w którym podróżował mężczyzna w drodze do szpitala.

W środę rano, podczas patrolu drogi krajowej nr 78 w Tarnowskich Górach, policjanci z miejscowej drogówki zwrócili uwagę na samochód marki Audi. Kierowca jechał bardzo szybko i nieprawidłowo wyprzedzał inne pojazdy.

Wypadek w warsztacie stolarskim

Funkcjonariusze rozpoczęli pościg za autem. Po jego zatrzymaniu, znajdujący się w środku mężczyźni poprosili o pomoc. Okazało się, że pasażer samochodu na skutek nieszczęśliwego wypadku w warsztacie stolarskim stracił kciuk.

ZOBACZ: Akcja porodowa z policyjną eskortą. Pędzili 200 km/h

42-latek musiał szybko trafić do szpitala, aby lekarze zdążyli uratować palec jego dłoni. Każda minuta była na wagę złota, a samodzielny przejazd do szpitala był znacznie utrudniony. Policjanci na sygnałach pilotowali samochód w drodze do szpitala w Piekarach Śląskich, gdzie mężczyzna trafił pod opiekę lekarzy.

emi/prz/ polsatnews.pl