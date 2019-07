Dostał ataku kolki nerkowej. Policja eskortowała go do szpitala

Policjanci z Tarnobrzega (woj. podkarpackie) pomogli mężczyźnie z atakiem kolki nerkowej szybko dostać się do szpitala. Eskortowali samochód, który prowadził syn chorego. Do zdarzenia doszło w poniedziałek na drodze krajowej nr 9 w Tarnowskiej Woli.

"Do policjantów, którzy prowadzili kontrole drogowe, podjechał mężczyzna, który powiedział, że wiezie ojca, który pilnie potrzebuje pomocy medycznej, bo ma atak kolki nerkowej i zwija się z bólu. Chciał jak najprędzej dotrzeć do szpitala do Kolbuszowej" - podała we wtorek podkarpacka policja.

Wskazała, że ruch na drodze był spory, a "liczyła się każda minuta", dlatego mundurowi użyli sygnałów świetlnych i dźwiękowych.

"Zapewnili pilotaż do miasta, dalej z pomocą przyszli kolbuszowscy policjanci, którzy przejęli pilotaż i pomogli mężczyźnie trafić pod opiekę lekarską" - poinformowała policja.

wka/ PAP, polsatnews.pl