Eskortowali rodzącą kobietę. Trafiła wprost na porodówkę

W samym centrum Warszawy, około godziny 9 małżeństwo udające się do szpitala utknęło w korku. Kobieta zaczęła rodzić.

- Przyszły tata mając świadomość, że w tej sytuacji i w tak zakorkowanym mieście nie zdąży dowieźć swojej żony na czas do szpitala, poprosił o pomoc śródmiejskich wywiadowców - powiedział Polsat News nadkom. Robert Szumiata, oficer prasowy Komendy Rejonowej Policji Warszawa Śródmieście.

Dla życia i zdrowia kobiety oraz jej dziecka liczyła się każda minuta. Małżeństwu asysty do szpitala udzieliły dwie policyjne załogi.

- Dla jeszcze większego bezpieczeństwa rodziny oraz szybkiego i sprawnego dotarcia do celu jeden z radiowozów prowadził pilotaż, a drugi go zamykał mając przed sobą pilotowany samochód marki opel - przekazał polsatnews.pl nadkom. Szumiata.

Po dotarciu do szpitala, policjanci wbiegli do budynku w poszukiwaniu wózka, na którym mogliby przewieźć rodzącą kobietę. Kiedy już go znaleźli, błyskawiczne przewieźli przyszłą mamę z przyszpitalnej rampy wprost na porodówkę, gdzie rodzącą zajęli się lekarze.

