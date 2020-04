Kraska: wiążemy z przetaczaniem osocza dużą nadzieję

- Wiążemy z przetaczaniem osocza od osób, które wyzdrowiały zakażenie koronawirusem dużą nadzieję, ponieważ jest to tak jak krew - lek, którego w inny sposób nie da się wyprodukować. W wielu krajach jest to prowadzone, u nas też rozpoczynamy to w ośrodku w Lublinie - mówił we wtorek rano wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.