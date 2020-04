Müller: w tym tygodniu rozwiązania ws. dodatkowych środków dla samorządów

Rzecznik rządu po spotkaniu premiera Mateusza Morawieckiego z prezydentami największych miast w Polsce poinformował, że dotyczyło ono m.in. sytuacji w domach pomocy społecznej (DPS). - Rząd ze względu na sytuację, która występuje w nieco ponad 20 samorządach, w nieco ponad 20 DPS-ach, zdecydował się na skierowanie odpowiedniej pomocy w postaci dodatkowego sprzętu dla tych placówek - podkreślił.

Propozycje dla samorządów

- Samorządy zaapelowały o to, abyśmy dokonali odpowiednich modyfikacji w przepisach dotyczących finansów publicznych m.in. zwiększenia elastyczności w zakresie budżetów samorządu terytorialnego. Pan premier do tych próśb się przychylił. W tym tygodniu przedstawimy konkretne rozwiązania tak, aby samorządy mogły skorzystać z dodatkowych środków finansowych i żeby realizować te inwestycje, które uważają za priorytetowe, ale również, żeby realizować po prostu te zadania, które wynikają wprost z obowiązków zadań własnych poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego - zapowiedział rzecznik rządu.

Kiedy II etap znoszenia ograniczeń?

Rzecznik rządu pytany we wtorek jakie są szanse, by wprowadzić od najbliższego poniedziałku kolejny etap znoszenia ograniczeń, odparł, że nie chce w tej kwestii ścigać się na obstawianie zakładów. - Ogłosimy to pod koniec tego tygodnia (...), czy to będzie drugi etap, to powiemy pod koniec tygodnia - zapowiedział Müller.

II etap ma polegać na otwarciu w weekendy sklepów budowlanych, a także otwarcie hoteli i innych miejsc noclegowych oraz niektórych instytucji kultury - bibliotek, muzeów i galerii sztuki.

Od poniedziałku 20 kwietnia zaczął obowiązywać I etap znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem Przewiduje on m.in., że zakupy w sklepie może zrobić w jednym czasie więcej osób, przywrócona została możliwość przemieszczania się oraz otwarto wstęp do lasów i parków. Kolejne zmiany w ograniczeniach wprowadzonych w związku epidemią koronawirusa nastąpią po rekomendacji ministra zdrowia.