Pech kierowców bmw. Jeden, pijany, doprowadził do zderzenia, drugi "driftując" potrącił pieszą

24-letni kierowca bmw doprowadził do zderzenia z innym autem na jednym z większych skrzyżowań we Wrocławiu. Okazało się, że ma blisko 2 promile alkoholu w organizmie. Z kolei w Wałbrzychu 20-latek zjeżdżając z al. Podwale chciał efektownie zawrócić poślizgiem. Stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w pieszą, a potem w drzewo. Nie miał prawa jazdy, a bmw ...nie było dopuszczone do ruchu.