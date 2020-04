Jadąc po pijanemu zabił swoją żonę. Zamiast ją ratować, zaczął uciekać

Pijany kierowca spowodował wypadek, w którym zginęła podróżująca razem z nim żona. Po wypadku mężczyzna zamiast pomóc rannej kobiecie, rzucił się do ucieczki.

Do tragicznego zdarzenia doszło we wtorek po południu na skrzyżowaniu ul. Kilińskiego z al. Piłsudskiego w Łodzi.

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 46-latek kierujący fiatem, zignorował czerwone światło i wjechał na skrzyżowanie. W efekcie zderzył się z prawidłowo jadącym oplem. Po zderzeniu oba samochody wylądowały na chodniku.

Świadkami całej sytuacji był patrol straży miejskiej, który ruszył na pomoc poszkodowanym.

Gdy strażnicy byli zajęci reanimacją ciężko rannej pasażerki fiata, zauważyli, że 46-letni kierowca ucieka z miejsca zdarzenia. Mężczyzna został zatrzymany po krótkim pościgu.

Niestety żony mężczyzny nie udało się uratować. 46-latka zmarła w wyniku odniesionych obrażeń. Po zbadaniu trzeźwości kierowcy fiata okazało się, że jest pijany. Mężczyzna miał aż 1,7 promila alkoholu. Ponadto 46-latek nie posiadał uprawnień do kierowania.

Kierowca fiata został zatrzymany i trafił do aresztu w celu wytrzeźwienia. Wkrótce usłyszy zarzuty spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym, będąc w stanie nietrzeźwości, za co grozi mu kara do 12 lat pozbawienia wolności.

