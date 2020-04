Skoczyli ze spadochronem z 20. pietra bloku w Warszawie [NAGRANIE]

Dwóch mężczyzn miało skoczyć ze spadochronem z 20. piętra bloku na warszawskich Bielanach - takie zgłoszenie dostała stołeczna policja. Do sieci trafiło nagranie z zarejestrowanym skokiem. Policja sprawdza, czy jest ono autentyczne.

Nagranie trwa zaledwie 15 sekund. To wystarczy, by u wielu widzów zmroziło krew w żyłach.

Na początku, przez niespełna 2 sekundy, widać mężczyznę z czerwonym spadochronem, który przelatuje obok bloku. Po chwili obiektyw kieruje się na 20. piętro wieżowca. Tam na zewnętrznym parapecie stoi osoba w ciemno-czerwonym kombinezonie. Po chwili puszcza się barierki i skacze. Spadochron otwiera się kilka pięter niżej i wyhamowuje prędkość opadania skoczka.

Wideo: Dwie osoby skoczyły ze spadochronem z 20. pietra bloku w Warszawie

Wszystko wydarzyło się na warszawskich Bielanach, przy ul. Gwiaździstej. Nie wiadomo, czy śmiałkowie odnieśli jakieś obrażenia.

Nagranie opublikowano na YouTubie 17 kwietnia. Wyświetliło je już kilkadziesiąt tysięcy osób. Policja traktuje sprawę priorytetowo, wszczęła postępowanie wyjaśniające.

- Toczą się czynności, które mają ustalić wiele okoliczności zdarzenia, także kwalifikację prawną. Z uwagi na charakter postępowania nie będę podawał szczegółów. Natomiast zapewniam, że postępowanie sprawdzające toczy się bardzo dynamicznie. Chodzi nam wszystkim o to, by takie sytuacje się nie powtarzały, by wszyscy na dużych i małych osiedlach czuli się bezpiecznie - powiedział Polsat News nadkom Jarosław Florczak z Komendy Stołecznej Policji.

ml/ Polsat News