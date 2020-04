Msza św. ze Świątyni Opatrzności Bożej w polsatnews.pl

- Transmisje mszy świętych przeżywamy tak, jak byśmy byli w kościele, skupiamy się na Eucharystii i nie robimy innych rzeczy, wykonujemy gesty liturgiczne np. znak krzyża, włączamy się w śpiew i odpowiadamy na wezwania celebransa – powiedział rzecznik KEP ks. Paweł Rytel-Andrianik.

- Nie musimy klękać lub stać podczas transmisji, ale możemy. Piękne jest, gdy rodzina razem przeżywa Mszę świętą. Widać wtedy wyraźnie, co to znaczy "Kościół Domowy" – modlimy się razem w domu i jesteśmy częścią Kościoła – zaznaczył rzecznik KEP.

Modlitwa w intencji ustania epidemii

- Zachęcam, byśmy w najbliższą niedzielę szczególnie modlili się "Koronką do miłosierdzia Bożego" w intencji ustania epidemii, za chorych, zmarłych i ich rodziny, a także za tych, którzy walczą z wirusem. W mediach społecznościowych możemy publikować nasze prośby i podziękowania do miłosierdzia Bożego oraz zdjęcia obrazów Jezusa Miłosiernego, które mamy w domach, z hasztagiem #Miłosierdzie - podkreślił.

"Dzienniczek" siostry Faustyny

Ks. Rytel-Andrianik zaprosił też, aby przy okazji święta, sięgnąć do "Dzienniczka" św. siostry Faustyny.

- Tej prostej i pokornej siostrze zakonnej objawił się Jezus z przesłaniem miłosierdzia dla całego świata. W "Dzienniczku" odnajdujemy słowa nadziei, nawet dla największych grzeszników i osób życiowo pogubionych. To przesłanie jest aktualne na dzisiejsze czasy. Wielkim propagatorem Miłosierdzia Bożego był św. Jan Paweł II. To dzięki niemu postać św. siostry Faustyny i "Koronka do miłosierdzia Bożego" są znane na całym świecie - powiedział.

Rzecznik zachęcił również do duchowej łączności z sanktuarium Miłosierdzia Bożego w krakowskich Łagiewnikach i do łączenia się w niedzielę ze wspólnotą Kościoła na mszach świętych poprzez transmisje.

sgo/ polsatnews.pl/ PAP