Ponad 2 tys. policjantów było lub przebywa na kwarantannie

- Niestety, ponad 100 policjantów, którzy na co dzień z wielkim poświeceniem wykonują swoje obowiązki, jest zarażonych, a od początku działań ponad ok. 2 tys. było lub jest jeszcze na kwarantannie - wskazał.

- Nie oszukujmy policjantów, dbajmy o zdrowie nas wszystkich. To dzięki działaniom policjantów mniej pacjentów mają lekarze, ratownicy czy pielęgniarki. Pamiętajmy o tym. Liczymy na wzajemne zrozumienie - zaapelował rzecznik KGP insp. Mariusz Ciarka.

Ostatniej doby funkcjonariusze skontrolowali prawie 111 tys. osób poddanych kwarantannie, od początku to już ponad 3,5 miliona sprawdzeń. - Ostatniej doby tylko w ok. 220 przypadkach stwierdziliśmy uchybienia kwalifikujące się do wymierzenia grzywny – oznajmił Ciarka.

"Nikt z nas nie wie kto jest nosicielem"

Zwrócił uwagę, że niektórzy proszą policję o pomoc w codziennych sprawach. Wczoraj ok. 30 osób zwróciło się do mundurowych o pomoc w zrobieniu zakupów czy wyniesieniu śmieci.

- Codziennie angażujemy do działań prewencyjnych, aby zapewnić bezpieczeństwo i powstrzymać zarażenia między osobami, ok. 25 tys. funkcjonariuszy - głównie policjantów wspieranych przez funkcjonariuszy Straży Miejskich oraz żołnierzy, głównie z Żandarmerii Wojskowej - poinformował.

Ciarka zapewnił, że policja nie chce "mieć powodów do karania, dlatego w pierwszej kolejności apelujemy o stosowanie się do obowiązujących ograniczeń". - Wczoraj rozdając maseczki informowaliśmy obywateli o nowym obowiązku zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych. Wiele razy udowadnialiśmy, że potrafimy być solidarni i odpowiedzialni. Teraz ta wzajemna dyscyplina i odpowiedzialność jest tym ważniejsza, że nikt z nas nie wie, czy jest nosicielem, a co za tym idzie, może zarażać inne osoby - wskazał.

bas/ PAP