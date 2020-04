Z powodu epidemii koronawirusa zawieszono prawo wymierzone w Ku Klux Klan

Prawo z 1951 roku gubernator zawiesił przy ponadpartyjnym porozumieniu na szczeblu stanowym.

69 lat temu wprowadzono je z powodu aktywności rasistowskiej organizacji Ku Klux Klan. Jej członkowie noszą charakterystyczne białe stroje, z kapturami zakrywającymi twarze.

ZOBACZ: Obowiązek zakrywania ust i nosa. Prezes PiS dostał oryginalną maseczkę

Zarządzenie gubernatora zezwala na noszenie maseczki, kaptura lub innej części garderoby, która zasłania część twarzy w sposób utrudniający ustalenie tożsamości osoby.

"Podpisałem zarządzenie, by zezwolić mieszkańcom Georgii na publiczne noszenie maseczek w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się Covid-19" - napisał na Twitterze Kemp. Dodał, że nie będzie to już uznawane za wykroczenie. Decyzja ta jest zgodna z zaleceniami Centrum ds. Kontroli i Zapobiegania Chorób (CDC).

I signed an order to allow Georgians to wear masks in public to mitigate the spread of COVID-19 – in accordance with CDC guidance – without fear of prosecution. This post is a classless, disgusting ploy for social media engagement. @WGXAnews refused to delete this post. #gapol https://t.co/AJybghnarM