Kto i kiedy musi nosić maseczkę? Wyjaśniamy

Od czwartku do odwołania w miejscach ogólnodostępnych trzeba zakrywać usta i nos. Można do tego użyć odzieży lub jej części (np. chustki), maski albo maseczki.

Nakaz zakrywania ust i nosa obowiązuje w środkach publicznego transportu zbiorowego. Nie dotyczy on jednak osób kierujących takim pojazdem oraz osób wykonujących zarobkowy przewóz osób, jeśli kierującego od przewożonych osób oddzielono w sposób uniemożliwiający kontakt ze źródłem zakażenia.

ZOBACZ: Żołnierze w maseczkach pełnią wartę honorową przy Grobie Nieznanego Żołnierza

Nakaz zakrywania ust i nosa obowiązuje w samochodach, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie. Gdy samochodem porusza się jedna osoba lub osoba z dzieckiem do czwartego roku życia, wówczas nie trzeba zakładać maseczki.

😷Jaka powinna być maseczka?

✅ wygodna i szczelnie przylegająca

✅ posiadać zauszniki

✅ składać się z wielu warstw tkaniny

✅ pozwalać na swobodne oddychanie

✅ nadawać się do prania i suszenia pic.twitter.com/5WUwgzkUFM — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) April 14, 2020

Usta i nos trzeba zakrywać w miejscach ogólnodostępnych, w tym na drogach i placach, a także w placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach lub straganach.

Nakaz zakrywania ust i nosa obowiązuje także w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym. Za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.

ZOBACZ: Pierwsza dama zachęca do zrobienia maseczki w domu

Obowiązek zakrywania ust i nosa nie dotyczy jednak osób pracujących lub wykonujących czynności służbowe w tych budynkach, z wyjątkiem osób bezpośrednio obsługujących interesantów lub klientów.

⚠️ Przypominamy ⚠️ Maseczka powinna zakrywać nos i usta. pic.twitter.com/N6nQd7LbBP — Główny Inspektorat Sanitarny (@GIS_gov) April 15, 2020

Pracownicy placówek handlowych i usługowych mogą w czasie wykonywania czynności zawodowych realizować obowiązek zakrywania ust i nosa przez zakrywanie ich przy pomocy przyłbicy, jeżeli wszystkie stanowiska kasowe, miejsca prowadzenia sprzedaży lub świadczenia usług w danym obiekcie są oddzielone od klientów dodatkową przesłoną ochronną.

Czy dzieci muszą nosić maskę?

Ust i nosa nie muszą mieć zakrywane dzieci do ukończenia czwartego roku życia oraz osoby, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym albo głębokim lub niesamodzielności (nie będzie wymagane okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie).

😷Jak bezpiecznie zdjąć jednorazową maseczkę?

⬇️⬇️⬇️ pic.twitter.com/LgmkFJsQbr — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) April 15, 2020

Maseczek nie muszą nosić duchowni podczas sprawowania kultu religijnego. Jak tłumaczył rzecznik Konferencji Episkopatu Polski, duchowni są zwolnieni z obowiązku zakrywania twarzy podczas sprawowania kultu religijnego, natomiast w sytuacjach wykonywania czynności "zawodowych, służbowych lub zarobkowych" w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej, m.in. w budynkach przeznaczonych na potrzeby kultu religijnego, o których mowa we wskazanym wyżej rozporządzeniu, są zwolnieni wówczas, gdy nie mają bezpośredniego kontaktu z interesantami.

WIDEO: reporterka Polsat News o szczegółach rozporządzenia

Obowiązek zakrywania ust i nosa nie dotyczy również żołnierzy sił zbrojnych RP i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujących zadania służbowe, stosujących środki ochrony osobistej odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności.

ZOBACZ: Największy samolot świata wylądował w Warszawie. Na pokładzie 7 mln maseczek

Zgodnie z przepisami można żądać odkrycia ust i nosa w razie legitymowania osoby w celu ustalenia jej tożsamości przez organy uprawnione albo w przypadku konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby przez inne osoby w związku ze świadczeniem usług lub wykonywaniem czynności zawodowych.

🧺 Wielorazowe maseczki wymagają regularnej sterylizacji. Maseczkę należy prać w temperaturze co najmniej 6️⃣0️⃣ °C. pic.twitter.com/i6Gca1yFI8 — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) April 15, 2020

Ministerstwo Zdrowia przypomina, aby podczas zdejmowania maseczki jednorazowej nie dotykać nią oczu, nosa i ust. Maseczkę należy wyrzucić do kosza na odpady, a następnie umyć ręce wodą i mydłem. Z kolei wielorazowe maseczki wymagają regularnej sterylizacji – taką maseczkę należy prać w temperaturze co najmniej 60 st. C.