Częściowe znoszenie ograniczeń. Resort pokazał projekt

Ministerstwo Zdrowia opublikowało w piątek na swoich stronach projekt dotyczący częściowego znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem. Uwagi do niego można zgłaszać do soboty do godz. 13.00.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii jest - jak wskazało MZ - w konsultacjach roboczych.

W związku z planowanym na 20 kwietnia wejściem w życie pierwszego etapu znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19 resort zaprasza do przekazywania uwag do projektu rozporządzenia. Uwagi można przesyłać do soboty 18 kwietnia do godz. 13.00. Pełna wersja projektu dostępna jest tutaj.

Częściowe złagodzenie obostrzeń

W czwartek premier Mateusz Morawiecki na wspólnej konferencji prasowej z ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim, ogłosił częściowe złagodzenie obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa. Nowe wytyczne wejdą w życie w poniedziałek 20 kwietnia.

Nowe regulacje dotyczą kilku obszarów. Zmiany w handlu i usługach mają dotyczyć liczby osób w sklepach. W tych o powierzchni do 100 m2, będą mogły przebywać cztery osoby na jedną kasę. W sklepach powyżej 100 m2 - jedna osoba na 15 m2 powierzchni.

Możliwe będzie także przemieszczanie się w celach rekreacyjnych. Podkreśla się jednak, że powinno się zachowywać dystans społeczny i zasłaniać usta i nos maseczką.

Otwarte parki i lasy

Zgodnie ze nowymi wytycznymi, możliwy będzie wstęp do lasów i parków. Nie będzie można jednak korzystać z placów zabaw.

Z obostrzeń wyłącza się także ograniczenie przemieszczania się bez dorosłego osób nieletnich powyżej 13. roku życia.

Zmieni się także maksymalna liczba osób w miejscach kultu religijnego. W świątyniach będzie mogła przebywać jedna osoba na 15 m2 powierzchni.

Jednocześnie premier zapowiedział kolejne etapy złagodzenia obostrzeń, które pojawią się w najbliższych tygodniach.

