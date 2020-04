"Wybory prezydenckie zostały zarządzone na 10 maja. Na dzisiaj ten termin jest aktualny"

Gość Piotra Witwickiego ocenił, że "premier Jarosław Gowin, wyszedł naprzeciwko oczekiwaniom środowisk opozycyjnych", proponując projekt zmian w konstytucji i wydłużenie kadencji prezydenta o 2 lata, aby wybory mogły się odbyć w późniejszym terminie.

- Jeżeli znalazłaby się taka większość w parlamencie, to ta zmiana konstytucji dotyczyłaby przecież wszystkich kolejnych prezydentów RP. Z jednej strony środowiska opozycyjne mówią, że wybory w maju nie powinny się odbyć, po czym, jak Gowin przedstawia konkretny projekt, to nagle środowiska opozycyjne mówią: no nie, zmieniać konstytucji to my nie będziemy. Pytanie jest proste: czego oczekują przedstawiciele środowisk opozycyjnych - powiedział Spychalski.

luq/ Polsat News, polsatnews.pl, PAP