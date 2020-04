96-letnia Polka pokonała Covid-19

Starsza kobieta była hospitalizowana przez 12 dni w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu (jednoimienny szpital zakaźny). Jej stan lekarze określili jako dobry. - W piątek pacjentka opuściła nasz szpital. Dwa wykonane testy wykazały, że nie jest ona już zakażona koronawirusem - powiedziała rzeczniczka szpitala Urszula Małecka.

Rzeczniczka podkreśliła, że 96-latka to najstarsza pacjentka wyleczona we wrocławskim szpitalu zakaźnym. To również najstarsza pacjentka na Dolnym Śląsku, która pokonała chorobę.

ZOBACZ: 106-latka pokonała Covid-19. "Jest naszą najstarszą pacjentką"

W środę wrocławski szpital zakaźny opuściła 90-latka, która także wyzdrowiała z COVID-19.

W piątek rano służby prasowe wojewody dolnośląskiego poinformowały o 43 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem na Dolnym Śląsku. Łącznie w regionie zanotowano 862 przypadki zachorowania na COVID-19, z czego - według Ministerstwa Zdrowia - 28 pacjentów zmarło.