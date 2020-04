"Odmrażanie" gospodarki. Sasin: zmiana limitów w sklepach i otwarcie terenów zielonych

O szczegóły był pytany w radiu RMF FM wicepremier Jacek Sasin. - Decyzje ostateczne nie zapadły. Będą zapadały dzisiaj i dzisiaj będą komunikowane - powiedział.

Limit osób w sklepach i kościołach

- Od najbliższego poniedziałku możemy się spodziewać otwarcia lasów, skwerów, terenów zielonych, bulwarów czyli miejsc, gdzie moglibyśmy zażywać aktywności na świeżym powietrzu - mówił Sasin.

Wicepremier dodał, że druga najbardziej prawdopodobna zmiana będzie dotyczyła limitu osób w sklepach, która może być uzależniona nie od liczby kas, a od powierzchni sklepów. - Jest prawdopodobne, że te same zasady będą dotyczyły również kościołów i miejsc kultu religijnego - powiedział.

Pytany o apel abp. Stanisława Gądeckiego do premiera, który w liście napisał, że limit wiernych mógłby być uzależniony od metrażu kościoła (jedna osoba na 9 metrów kwadratowych) powiedział, że wczorajsze rozmowy dotyczyły raczej limitu jednego wiernego na 15 metrów kwadratowych.

Kiedy otwarcie szkół i salonów fryzjerskich?

Sasin dodał, że salony fryzjerskie i kosmetyczne prawdopodobnie będą otwarte nie wcześniej niż od 27 kwietnia.

Wicepremier pytany, kiedy dzieci wrócą do szkół odparł: "na razie nie. Na razie tego nie dyskutowaliśmy". - Szkoły to jednak bardzo duże zbiorowiska osób. To jest w tej chwili zbyt ryzykowne - dodał.

Odnosząc się do zakazu imprez masowych stwierdził, że to pewnie jedno z ostatnich ograniczeń, które będą znoszone.

Obowiązujące ograniczenia

Zgodnie z obecnymi przepisami, w związku z epidemią koronawirusa, sklepy w galeriach handlowych - za wyjątkiem sklepów spożywczych, drogerii oraz aptek - są zamknięte. W sklepach, na targach i na poczcie obowiązują ograniczenia liczby klientów. Wszyscy klienci muszą robić zakupy w jednorazowych rękawiczkach, a od godz. 10 do 12 sklepy i punkty usługowe mogą przyjmować oraz obsługiwać jedynie osoby powyżej 65 roku życia. W pozostałych godzinach sklepy i lokale usługowe są dostępne dla wszystkich - w tym także dla osób powyżej 65. roku życia. ZOBACZ: Obowiązkowe zasłanianie twarzy. Znamy szczegóły projektu Zamknięte są m.in. zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, a usług związanych z tymi placówkami nie można realizować w domach. Zawieszone są zabiegi rehabilitacyjne i masaże. Zamknięte są szkoły i uczelnie, a w kościołach może przebywać nie więcej niż pięciu wiernych.

