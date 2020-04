Łukasz Schreiber gościem programu "Graffiti". Transmisja od g. 7:45

Do ustawy rozszerzającej Tarczę Antykryzysową, którą zajmuje się Senat zgłoszono poprawki - m.in. o zwolnieniu ze składki ZUS wszystkich firm jednoosobowych. O działaniach rządu w walce z kryzysem gospodarczym wywołanym epidemią koronawirusa z szefem Komitetu Stałego Rady Ministrów Łukaszem Schreiberem w programie "Graffiti" rozmawiać będzie Piotr Witwicki. Transmisja od g. 7:45.

Senat zajmuje się ustawą o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Łukasz Schreiber - przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów zaprezentował dwie poprawki, które proponuje PiS.

- Pierwsza z nich zakłada, że rozciągamy Tarczę na firmy, które zostały założone także od 1 lutego do 1 kwietnia, to coś, co było sygnalizowane bardzo mocno, czyli te nowe podmioty także zostaną (przepisami Tarczy) objęte - mówił Schreiber.



Druga poprawka - mówił Schreiber - dotyczy objęcia zwolnieniem ze składki ZUS wszystkich firm jednoosobowych. Przypomniał, że obecnie firmy, osoby, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, które dziś są objęte zwolnieniem ze składki ZUS, muszą spełniać pewne kryteria - "mieć 15 proc. strat przychodu i nie przekraczać trzykrotnej średniej krajowej, czyli tych 15 tys. 600 zł przychodu".



