Jeden spacerował po mieście, drugi wszedł na komin. Obaj byli nadzy

W środę po południu policja z Libiąża została powiadomiona o nagim mężczyźnie, który wyszedł na 15-metrowy komin. Partol, który pojechał na miejsce, zastał tam nie jednego, a dwóch nietrzeźwych mężczyzn. Wokół nich leżało mnóstwo pustych butelek.

- 29-latek z Libiąża, którego nie wzruszała obecność patrolu policji, leżał nago na ziemi. Oświadczył, że faktycznie wszedł na komin, "ale nie miał zamiaru z niego skakać". Zachowywał się wobec funkcjonariuszy arogancko. Wulgarnie ich wyzywał. Towarzyszył mu inny mężczyzna - zrelacjonował rzecznik małopolskiej policji mł. insp. Sebastian Gleń.

Obaj byli pijani

Mężczyźni zostali poddani badaniu na zawartość alkoholu. 29-latek miał 2,5 promila, a jego 49–letni kompan 2,9 promila. Noc spędzili w chrzanowskiej komendzie.

ZOBACZ: Zamiast w miejscu kwarantanny, siedział nagi na łące

- Oprócz tego, że dopuścili się złamania obowiązujących obostrzeń i wyszli z domów w celu wspólnego spożywania alkoholu, za co mogą zostać ukarani w drodze decyzji administracyjnej przez służby sanitarne karą pieniężną w wysokości od 5 tys. zł do 30 tys. zł, to dodatkowo młodszy z mężczyzn usłyszał w czwartek zarzut znieważenia funkcjonariusza, za co grozi kara do roku pozbawienia wolności - powiedział Sebastian Gleń.

Rzecznik oświęcimskiej policji asp. szt. Małgorzata Jurecka poinformowała, że także w Oświęcimiu zatrzymany został nagi mężczyzna. 34-latek spacerował główną ulicą miasta. Policję wezwali inni przechodnie. - Został oddany pod opiekę ratowników medycznych - powiedziała.

dk/ PAP