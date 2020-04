"Nachodzi mnie ochota, żeby jakoś tak zrobić, żebyście zniknęły". Braun do posłanek KO i Lewicy

- Szanowne panie. Kiedy was tak słucham, jestem tylko człowiekiem, nachodzi mnie ochota, żeby jakoś tak zrobić, byście zniknęły, ale nigdy w życiu nie głosowałbym za tym, żeby was odessać jakimś dużym odkurzaczem, albo żywcem poćwiartować - tak do posłanek KO i Lewicy zwrócił się w Sejmie poseł Konfederacji Grzegorz Braun. Po tej wypowiedzi wicemarszałek Małgorzata Gosiewska (PiS) zabrała mu głos.

W środę posłowie zajmowali się obywatelskim projektem nowelizacji ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży - "Zatrzymaj aborcję", który zakłada zniesienie możliwości przerwania ciąży ze względu na duże prawdopodobieństwo ciężkich i nieodwracalnych wad płodu. Projekt, pod którym podpisało się ponad 830 tys. obywateli, został złożony w Sejmie jesienią 2017 r.

Wicemarszałek wyłączyła mikrofon

Głos w dyskusji nad projektem zabrał Grzegorz Braun z Konfederacji. Były kandydat na prezydenta mówił, że "człowiek nienarodzony ma prawo do dziedziczenia", a zatem "ma zdolność do uczestniczenia w czynnościach prawnych". - Ale Rzeczpospolita Polska nie gwarantuje mu prawa do życia - mówił.

Następnie poseł zwrócił się do posłanek KO i Lewicy, które krytykowały obywatelski projekt. - Szanowne panie. Kiedy was tak słucham, jestem tylko człowiekiem, nachodzi mnie ochota, żeby jakoś tak zrobić żebyście zniknęły, ale nigdy w życiu nie głosowałbym za tym, żeby was odessać jakimś dużym odkurzaczem, albo żywcem poćwiartować - dodał Braun.

Po tych słowach wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska wyłączyła posłowi mikrofon.

"No właśnie co to było?"

- Co to było? - spytał zdziwiony Braun.

- No właśnie co to było? - odpowiedziała wicemarszałek, która przywołała posła do porządku i nie dopuściła go do ponownego zabrania głosu.

Słowa posła poparł szczeciński radny PiS Grzegorz Matecki. "Mówił wprost jak wygląda aborcja, nie tylko powinno się o tym mówić - o wysysaniu, mordowaniu człowieka - powinno się również wyświetlić wideo pokazujące czym jest aborcja" - napisał na Twitterze.

