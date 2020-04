Koronawirus w szkole pożarniczej. Sprawę zakażonych studentów zbada specjalny zespół

Zespół został powołany w środę decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Andrzeja Bartkowiaka. Znalazło się w nim siedem osób. Wszyscy spoza Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Przewodniczącym zespołu został zastępca dyrektora Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności KG PSP bryg. Jacek Zalech.

Koronawirus u 47 studentów

Jak informuje KG PSP zespół zajmie się wyjaśnianiem przyczyn i okoliczności wystąpienia przypadków SARS-Cov-2 w SGSP, w szczególności w zakresie postępowania kierownictwa placówki w związku z niebezpieczeństwem zakażenia koronawirusem na trenie SGSP. Ma on również ocenić skuteczność izolacji zastosowanej wobec podchorążych. Wyniki prac zostaną przedstawione komendantowi Głównemu PSP.

Po przebadaniu wszystkich podchorążych Szkoły Głównej Służby Pożarniczej zakażenie koronawirusem potwierdzono u 47 osób. Osoby te przebywają w izolatorium w Warszawie, pozą uczelnią. Pozostałych objęto kwarantanną.

Przewiezieni do innych jednostek

W SGSP zostało 127 podchorążych, zaś 176 przewieziono do ośrodków szkoleniowych lub szkół pożarniczych w województwach: mazowieckim, śląskim, warmińsko-mazurskim i kujawsko-pomorskim, m.in. do ośrodka szkolenia w Pionkach, szkoły w Bydgoszczy lub do Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie. Przebywają w dwuosobowych pokojach, gdzie mają zapewnione wyżywienie i możliwość całodobowej konsultacji lekarskiej.

Jedenastu spośród tych, którzy kwarantannę spędzają w szkole w Warszawie, jest izolowanych w pojedynczych pokojach. Powodem jest niejednoznaczny wynik badań pod kątem koronawirusa.

O tym, że wszyscy podchorążowie Szkoły Głównej Służby Pożarniczej zostaną poddani testom, straż pożarna poinformowała w sobotę. Bezpośrednią przyczyną było potwierdzenie zakażenia u pierwszych dziesięciu podchorążych.

W związku z wykryciem koronawirusa u części podchorążych Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Andrzej Bartkowiak podjął decyzję o złożeniu wniosku o zdymisjonowanie prorektora-zastępcy komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej ds. operacyjnych st. bryg. Jarosława Zarzyckiego. Decyzją szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego prorektor został odwołany.