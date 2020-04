Ponad 21,6 tys. zgonów we Włoszech. 578 ostatniej doby

Do tej pory w całym kraju potwierdzono ponad 165 tysięcy przypadków zakażeń - podano w oficjalnym biuletynie. Wyleczono już 38 tysięcy osób, w tym prawie tysiąc w ciągu ostatniego dnia.

"Co by się stało, gdyby nie było WHO"

Obecny na konferencji prasowej w siedzibie Obrony Cywilnej w Rzymie ekspert Ranieri Guerra ze Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) był pytany o to, jaki realny wpływ na jej pracę będzie miała deklaracja prezydenta USA Donalda Trumpa o zawieszeniu wpłacania składek.

- Trzeba będzie zobaczyć, czy to prężenie muskułów znajdzie potwierdzenie w rzeczywistości - odparł.

Następnie przedstawiciel WHO zachęcił do refleksji nad tym, "co by się stało, gdyby nie było WHO".

WHO pyta o Domy Pomocy Społecznej

Ponadto Guerra oświadczył, że śmierć wielu zakażonych seniorów w domach pomocy społecznej we Włoszech, którą nazwał "masakrą", powinna zmusić do przemyślenia form opieki i kuracji w takich placówkach.

- WHO pyta rząd, co się stało i jak mogło do tego dojść. Standardy prewencji powinny być znacznie bardziej wiążące - ocenił.