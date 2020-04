Masz maskę do nurkowania? Możesz pomóc chronić medyków przed koronawirusem

Maski do nurkowania produkowane przez Decathlon mogą zostać w prosty sposób przerobione na wysoce skuteczne maski ochronne dla personelu medycznego lub wentylatorowe aparaty wspomagające oddychanie pacjentów. W całej Polsce sprzedano ich 300 tys., a jej właściciele mogą pomóc teraz najbardziej potrzebującym przekazując je do placówek medycznych w całym kraju.

"W projekt zaangażowało się kilkadziesiąt osób ze świata nauki i biznesu. Poświęciły one swój czas, wiedzę, kontakty i pieniądze aby na bazie doświadczeń zebranych w innych krajach objętych epidemią COVID-19, tworzyć skuteczną i bezpieczną maskę dla zabezpieczenia pracowników służby zdrowia narażonych na bezpośrednią ekspozycje na wirusa SARS-CoV-2" - podkreślają autorzy akcji.

Maska z wieloma zaletami

Wykorzystali oni powszechnie dostępną maskę do amatorskiego nurkowania, produkowaną dystrybuowaną przez sieć sklepów Decathlon. Maska ta zapewnia wymaganą szczelność, możliwość komunikacji głosowej i nie ogranicza w znacznym stopniu pola widzenia.

Maski te zostały zmodyfikowane poprzez dodanie łącznika drukowanego w technologii 3D, do którego mocowany jest filtr o skuteczności wymaganej do zabezpieczenia użytkownika przed wirusem. Mogą być wyposażone w różne rodzaje filtrów w zależności od dostępności.

Organizatorzy zwracają się do osób, które kupiły takie maski, by oddały je wspierając w ten sposób lekarzy, którzy są na pierwsze linii frontu walki z koronawirusem. Zapewniają, że ofiarowane maski zostaną dostarczone nieodpłatnie do pracowników służby zdrowia.

Wiele osób zdecydowało się wesprzeć akcję. Moment przekazania maski przedstawiono na poniższym nagraniu:

Opublikowano także instrukcję obsługi oraz montażu maski.

Ponad 7 tys. przypadków zakażeń w Polsce

Liczba potwierdzonych przypadków Covid-19 w Polsce wynosi już 7202. We wtorek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 18 kolejnych zgonach. Resort ujawnił też zasady zakrywania ust i nosa, które zaczną obowiązywać 16 kwietnia. Rano na warszawskim Lotnisku Chopina wylądował Antonow An-225 Mriya - największy użytkowany obecnie samolot transportowy świata - z transportem środków ochrony osobistej.

Zapalenie płuc zwane COVID-19 pojawiło się w Chinach pod koniec 2019 r. Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła w związku z sytuacją 11 marca stan pandemii.

Choroba wywołana przez wirus SARS-CoV-2 objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem. W wielu przypadkach choroba kończy się śmiercią, ale u osób młodszych może przebiegać bezobjawowo lub łagodnie. Szczególnie niebezpieczna bywa dla osób starszych, osłabionych i cierpiących na inne przewlekłe choroby.

msl/ polsatnews.pl