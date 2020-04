Jak w święta Polacy przestrzegają kwarantanny? Najnowsze dane policji

Ostatniej doby sprawdziliśmy ponad 125 tys. osób na kwarantannie, w ok. 285 przypadkach stwierdziliśmy uchybienia kwalifikujące się do wymierzenia grzywny - poinformował w poniedziałek kom. Robert Opas z Komendy Głównej Policji.

Jak dodał, w związku z naruszeniem obowiązujących ograniczeń wystawiono 1004 mandaty, a w 514 przypadkach skierowano wnioski do sądu.

Obecnie kwarantannie poddanych jest 1742 funkcjonariuszy. Łącznie było 6102 policjantów objętych izolacją. Zarażonych koronawirusem jest 79 funkcjonariuszy, zaś wyzdrowiało 87.

W pierwszy dzień świąt było małe, miejscami średnie natężenie ruchu drogowego. Policja odnotowała 17 wypadków, w których zostało rannych 15 osób, zaś 2 zginęły.

KGP apeluje z okazji świąt wielkanocnych o rozsądek i zostawanie w domu. Kara, która może być nałożona na osobę łamiącą obejmującą ją kwarantannę, a także na osoby, które nie przestrzegają ograniczeń dotyczących przemieszczania się i zgromadzeń w miejscu publicznym, może wynosić nawet 30 tys. zł.

Osobom, które mając świadomość zakażenia koronawirusem, narażają na to zakażenie innych, grozi do 5 lat więzienia, a w przypadku narażenia wielu osób - do 10 lat.

dk/ PAP