"Nie zachowujmy się jak Poncjusz Piłat. Wystarczą 72 głosy" - Bortniczuk do posłów

- Apeluję, zwłaszcza do opozycji, bo wystarczą 72 głosy, by przesunąć wybory prezydenckie. Nie zachowujmy się, posłowie, jak Poncjusz Piłat - nie umywajmy rąk - powiedział Kamil Bortniczuk. Poseł na antenie Polsat News przekonywał do poparcia projektu ustawy Porozumienia, który przesuwa wybory prezydenckie o dwa lata.