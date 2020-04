Politycy PiS na obchodach rocznicy katastrofy smoleńskiej. Opozycja pyta, policja tłumaczy

Jeżeli rządzący nie przestrzegają zakazów, które sami wydają, to jak mogą liczyć, że społeczeństwo uzna te nakazy/zakazy za słuszne? - pyta Katarzyna Lubnauer z KO, która podobnie jak inni posłowie opozycji zwróciła uwagę pojawiające się w mediach zdjęcia przedstawiające grupę polityków PiS podczas obchodów 10. rocznicy katastrofy smoleńskiej.

W 10. rocznicę katastrofy smoleńskiej odbywają się w Warszawie uroczystości upamiętniające tych, którzy wówczas zginęli. Wieńce przed pomnikami i tablicami składają m.in. przedstawiciele władz państwowych.

"Jak władza stosuje się do własnych zakazów. Lasy zamknięte, parki zamknięte, przedsiębiorstwa zamknięte, zwykli ludzie dostają mandaty za brak zachowania dystansu.... A PiS pokazuje swój stosunek do własnych regulacji. Prawa przestrzegają tylko wtedy, gdy im się to podoba - napisał Marcin Kierwiński (PO).

"Czy niektórzy w tym kraju stoją ponad prawem? Czy ich nie obowiązują obostrzenia? Pytam zupełnie poważnie. Czy jest jakaś specpodstawa prawna tego zgromadzenia? Gdzie jest policja, która tak gorliwie karze ludzi w samochodach, czy na własnych podwórkach?" - pytał Michał Wawrykiewicz, adwokat, współzałożyciel inicjatywy "Wolne Sądy"

"Jak dla mnie to zgromadzenie powyżej 2 osób, ale lepszemu sortowi to tak wolno jeden przy drugim" - napisał Dariusz Joński (Inicjatywa Polska).

"Nie przestrzegają zakazów"

W podobnym tonie wypowiedziała się posłanka Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer.

Jeżeli rządzący nie przestrzegają za-kazów, które sami wydają, to jak mogą liczyć, że społeczeństwo uzna te nakazy/zakazy za

"Można tłumnie? Można! Można nie przestrzegać prawa! Można! Na co dzień i od święta. PiS pod wodzą Kaczyńskiego zawsze ponad prawem i innymi ludźmi" - napisała z kolei Beata Maciejewska, rzeczniczka prasowa Roberta Biedronia.

"Jak znakomicie widać na załączonym obrazku, idą dwie osoby z rodziny w odległości dwóch metrów od siebie w maseczkach, aby dać przykład społeczeństwu, jak wprowadzać od przyszłego tygodnia nowy obowiązek" - napisał Adam Szejnfeld (PO).

"I kto tu jest specjalną kastą? Kto zabrania ludziom spacerów, a sam pokazuje się w tłumie? Gdzie maseczki? Gdzie rękawiczki? Gdzie 2m.? Czy osoby ze zdjęcia dostaną 30 tys. mandatu? Pamięć o zmarłych jest ważna, ale taka okoliczność nie oznacza zawieszenia trwającej pandemii i konieczności stosowania środków nadzwyczajnych. Oddawanie czci jednym nie oznacza, że można jednocześnie okazywać pogardę innym" - napisał na Facebooku poseł Franek Sterczewski.

Jak dodał, "Lekarze i lekarki na pierwszej linii frontu potrzebują sprzętu. Ludzie czekają na testy. Przedsiębiorcy, pracownicy i pracownice, prawdziwej pomocy, a nie kolejnej łatki na dziurawą tarczę. Wszyscy czekamy na plan odmrożenia gospodarki i powrotu do normalnego życia. Lecz zamiast tego mamy obrazek, który mówi: my stoimy wyżej, możemy więcej, a wy siedźcie sobie w domu na dupie i nam nie przeszkadzajcie!".

"Poza tym otrzymujemy chaos informacyjny, mieszankę słusznych przepisów z absurdalnymi zakazami, PR-ową papkę, a na to chamski upór w organizowaniu wyborów mimo trwającej pandemii. Arogancja, hipokryzja i głupota! A pycha kroczy przed upadkiem..."- stwierdził poseł.

Policja wyjaśnia

"W przypadku piątkowych obchodów 10. rocznicy katastrofy smoleńskiej nie mamy do czynienia ze zgromadzeniem w trybie ustawy" - zauważyła stołeczna policja. "Poszczególne osoby wykonują swoje zadania w ramach pełnionych urzędów i funkcji. Podobnie, jak prowadzący relacje dziennikarze" - wyjaśniła.

10 kwietnia 2010 r. w katastrofie samolotu Tu-154, wiozącego delegację na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej, zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński i jego małżonka Maria, najwyżsi dowódcy wojska i ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski.

msl/prz/ polsatnews.pl