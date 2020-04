Ksiądz dr Prusak: niepotrzebne wychodzenie z domu to grzech

- Niepotrzebne wychodzenie z domu to grzech przeciwko piątemu przykazaniu. W ten sposób narażamy siebie i innych. Tego nie można lekceważyć ani usprawiedliwiać religijnie, jako przejaw odwagi i wiary. To raczej przejaw głupoty i złej woli - powiedział w programie "Gość Wydarzeń" ks. dr Jacek Prusak, jezuita, prorektor Akademii "Ignatianum" w Krakowie.

- Jeśli zbędne wyjście z domu to świadoma decyzja, to trzeba ją ocenić jako grzech - podkreślił ksiądz.

Według księdza "cnotą jest zastosowanie się do reguł". - Bierzemy pod uwagę dobro nie tylko swoje, ale innych. Tym bardziej, że to nas kosztuje - im dłużej wytrwamy w postanowieniu, które nam odbiera coś dobrego, normalne świętowanie, to jest to cnota - tłumaczył ks. dr Prusak.

