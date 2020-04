Jak przetrwać wyjątkową Wielkanoc. "Skandaliści" w Polsat News i polsatnews.pl od 19:30

Święta w cieniu pandemii. W "Skandalistach" rozmowy z wybitnymi lekarzami: profesorem Krzysztofem Simonem, profesorem Cezarym Szczylikiem i doktorem Pawłem Kukizem-Szczucińskim, który wrócił z misji we Włoszech, gdzie wirus zdziesiątkował rodziny. Agnieszka Gozdyra zapyta też księdza Rafała Kowalskiego - rzecznika Archidiecezji Wrocławskiej - o to, jak powinni się w tych dniach zachować wierzący.

Wirusolog, prof. Krzysztof Simon uważa, że restrykcje w czasie zakupów, w tym mycie rąk, rękawiczki i maseczki - są konieczne.

Prof. Simon: restrykcje słuszne, ale nie w lesie

- Ja jestem absolutnie zwolennikiem restrykcji w tym względzie - przed każdym sklepem mycie rąk albo rękawiczki. Każdy z maską niezależnie od kontaktu, bo nikt nie wie kto jest zakażonych, kto nie. Ci co ciężej trafiają do nas, a Ci co mniej, to łażą i robią co chcą - mówi ekspert w "Skandalistach".

Jednak innych obostrzeń specjalista nie uważa za niezbędne.

- Natomiast nie wiem, czy jestem zwolennikiem tak pokazowych restrykcji, właściwie głupot (jak - red.) zakaz wstępu do lasu. No bo jak się las pali, no to rozumiem, ale na spacer pójść do lasu... Przecież tężyzna fizyczna wzmaga odporność - powiedział lekarz w rozmowie z Agnieszką Gozdyrą.

Z kolei ksiądz Rafał Kowalski - rzecznik Archidiecezji Wrocławskiej, apeluje o rozsądek do wiernych.

- Każda podjęta decyzja, która szkodzi drugiemu człowiekowi, jego zdrowiu i życiu, jest grzechem z punktu widzenia moralnego. Jeśli narażam kogoś na zarażenie, narażam innych na śmierć, utratę zdrowia i życia to wykracza w jakimś sensie poza przykazanie nie zabijaj - twierdzi kapłan.

- Z jednej strony to przykazanie każe nam zostać w domu ale z drugiej chrześcijaństwo to nie jest nierobienie zła, to jest za mało, trzeba zrobić coś dobrego. Trzeba to przykazanie trochę odwrócić, że lepiej powiedzieć, że ta miłość bliźniego wymaga, żebym dziś dla dobra innych został w domu - dodał ksiądz przedstawiciel wrocławskiej kurii.

W Polsce ponad 6 tys. zakażonych

"Mamy 133 nowe, potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem" - poinformowało w sobotę Ministerstwo Zdrowia. Zmarło kolejnych 14 osób. W sumie liczba zakażonych chorobą Covid-19 to 6088. Zmarło łącznie 195 osób.

Choroba wywołana przez wirus SARS-CoV-2 objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem. W wielu przypadkach choroba kończy się śmiercią, ale u osób młodszych może przebiegać bezobjawowo lub łagodnie. Szczególnie niebezpieczna bywa dla osób starszych, osłabionych i cierpiących na inne przewlekłe choroby.

