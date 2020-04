"Nie potrzebujemy oklasków, zamiast tego zostańcie na święta w domach". Apel pielęgniarki

"Zostańcie w domach i pozwólcie nam pracować w normalnych strojach służbowych... Nie potrzebujemy oklasków, chcemy abyście pomogli nam wrócić do normalności" - apeluje oddziałowa z warszawskiego szpitala. Pracownicy służby zdrowia proszą Polaków, aby również w święta zastosowali się do obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa.

Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie opublikował na swoim profilu facebookowym ważny apel pielęgniarki oddziałowej Jadwigi Gryziewskiej.

Kobieta ubrana od stóp do głów w odzież ochronną próbuje uświadomić Polaków, jak ważne jest to, aby poważnie potraktowali zasady państwowej kwarantanny i ograniczyli kontakty towarzyskie do minimum, również w święta.

"Nie dzielcie się w święta wirusem..."

Kobieta podkreśla, że ani ona, ani inne osoby z personelu medycznego z którymi pracuje, nie czują się bohaterami i nie liczą na oklaski za swoją ciężką pracę. Ich życzeniem jest natomiast to, by mogli wrócić do pracy w normalnych warunkach. "Pokażcie, iż naprawdę jesteśmy dla Was ważni W tych kombinezonach i zbliżających się wysokich temperaturach możemy nie dać rady..." - pisze pani Jadwiga.

"Nie dzielcie się Państwo w święta wielkanocne wirusem... Zostańcie w domach i pozwólcie nam pracować w normalnych strojach służbowych" - apeluje.

Pod postem pojawiło się wiele komentarzy wspierających służbę zdrowia wraz z zapewnieniem stosowania się do obostrzeń epidemiologicznych również w święta.

Do prośby pani Jadwigi przyłączyły się również pielęgniarki z innych szpitali. "Prosimy..... zostańcie w domach. Wy możecie, macie taką możliwość… My jej nie mamy. Walczymy dla Was" - napisała Beata.

