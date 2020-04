Rzecznik episkopatu: respektujmy zalecenia sanitarne także w czasie Wielkanocy

Kościół katolicki od początku epidemii stosuje się do wszystkich ograniczeń sanitarnych, wprowadzanych przez władze państwowe, także w czasie Triduum Paschalnego i Świąt Wielkanocnych – podkreślił ks. Paweł Rytel-Andrianik.

W specjalnym komunikacie KEP czytamy, że biskupi zwracają uwagę na konieczność przestrzegania tych rygorów dla dobra wspólnego. "Kościół katolicki od początku epidemii stosuje się do wszystkich ograniczeń sanitarnych, wprowadzanych przez władze państwowe. Biskupi zwracają uwagę na konieczność przestrzegania tych rygorów dla dobra wspólnego, także w czasie Triduum Paschalnego i Świąt Wielkanocnych" – podkreślił rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Paweł Rytel-Andrianik.

Zaznaczył, że od dnia ogłoszenia państwowych ograniczeń sanitarnych przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki zalecił, aby w mszach św., liturgiach i nabożeństwach uczestniczyło do pięciu osób, nie wliczając w to w celebransów. Dodał, że dekrety w tej sprawie wydali biskupi diecezjalni. Przypomniał też, że udzielone zostały dyspensy od uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych Mszach świętych.

ZOBACZ: Koronawirus. Pensylwania w nietypowy sposób dostarcza testy dla amiszów

"Pomimo obowiązujących rygorów księża biskupi proszą, by epidemia nie zabrała nam Triduum Paschalnego i Wielkanocy. Zachęcają do łączenia się ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje Mszy św. i nabożeństw w środkach społecznego przekazu. To czas, w którym szczególnie modlimy się w naszych domach, jeszcze bardziej odkrywając znaczenie liturgii domowej w naszych rodzinach. W internecie możemy znaleźć wiele propozycji na duchowe przeżycie tych dni" – powiedział rzecznik episkopatu

WIDEO - Dramat w Domu Pomocy Społecznej. Dyrektor w szpitalu, pracownicy i personel chorzy na Covid-19 Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

zdr/ PAP