Pierwsza dama zachęca do lekcji online

- Mamy wyjątkowy, niełatwy dla nas wszystkich czas. Mimo wszelkich trudności powinniśmy wszyscy zadabać o to, by dzieci i młodzież miały możliwość nauki także w warunkach domowych - przekonuje pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda, która wspiera inicjatywę #AkcjaEdukacja.

Kornhauser-Duda, była nauczycielka języka niemieckiego, w opublikowanym na Facebooku nagraniu zachęca do wzięcia udziału w programie #AkcjaEdukacja. - My, rodzice i nauczyciele zróbmy wszystko, by uczniowie jak najlepiej wykorzystali ten czas - przekonuje pierwsza dama.

"Koronawirus to nie #koronaferie"

Organizatorami akcji są Ministerstwo Cyfryzacji i inicjatywa GovTech Polska. Na platformie www.gov.pl/zdalnelekcje zarówno uczniowie i nauczyciele mogą korzystać z materiałów przeznaczonych na konkretne zajęcia przygotowanych m.in. przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Dotychczas opbulikowane pliki i strony internetowe realizują program szkoły podstawowej oraz szkół średnich i branżowych ze starego systemu. Osoby korzystające ze strony mogą zgłosić własne propozycje materiałów, lub narzędzi edukacyjnych.

W zakładce "Zdalna Klasa" można z kolei znaleźć garść porad dotyczących prowadzenia lekcji online. Na stronie zamieszczono m.in. propozycje narzędzi, które ułatwią kontakt z uczniem, poradniki wideo i darmowe zasoby edukacyjne.

"Chcemy się policzyć i udowodnić, że koronawirus to nie #koronaferie i wykorzystać czas spędzony w domu najlepiej jak tylko potrafimy! Zostańcie z nami! Tutaj będziemy dzielić się z Wami najciekawszymi informacjami i pokazywać aktywności przygotowane wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji i innymi instytucjami. Pokażmy, że spędzamy ten czas w najlepszy możliwy sposób!" - przekonuje zespół GovTech Polska.

Do korzystania z platformy zachęca również dyrektor CKE Marcin Smolik. - Codziennie przygotowujemy zestaw zadań z polskiego, matematyki, angielskiego i niemieckiego, które uczniowie mogą wykorzystywać do powtórek - mówił w środę w Polskim Radiu 24, dodając, że zestawy pobiera ponad 170 tys. osób dziennie.

Szkoły zamknięte do 25 marca

Aby zmniejszyć skalę rozprzestrzeniania się koronawirusa, od poniedziałku do 25 marca szkoły i przedszkola w kraju są zamknięte. Nauczyciele mają być w gotowości do pracy. MEN zaleca, by w czasie, gdy nie odbywają się lekcje w formie tradycyjnej nauczyciele prowadzili nauczanie online.

Marcin Smolik przyznał, że choć na tę chwilę zawieszenie zajęć w szkołach nie wpyłwa na terminy egzaminów, to w przypadku przedłużenia przerwy do okresu poświątecznego, trzeba będzie je przesunąć.

