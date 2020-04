Dadzą pieniądze na walkę z epidemią. Założyciel Twittera 28 proc. majątku, Amazona 0,1 proc.

Jack Dorsey o swoim zamiarze poinformował na Twitterze, którego jest dyrektorem generalnym. Na walkę z epidemią koronawirusa przeznaczyć ma 1 mld dolarów, co stanowi równowartość ok. 28 proc. jego majątku (Bloomberg Billionares Index wyceniania go na 3,9 mld dolarów). Pieniądze trafią m.in. do funduszu charytatywnego Smart Small na "globalną walkę z Covid-19".

Pierwsza transza już przelana

Część środków - 100 mln dolarów - już trafiła do America's Food Fund, by dokonać zakupu żywności dla osób poszkodowanych przez COVID-19.

ZOBACZ: Miliard dolarów na badania i pierwsze testy szczepionki na ludziach we wrześniu



Po zakończeniu pandemii Dorsey wesprze UBI (Universal Basic Income) - program mający zapewnić każdemu obywatelowi minimalny dochód zaspokajający jego podstawowe potrzeby oraz zajmujący się zapewnieniem właściwej edukacji i zdrowia dziewcząt. Uważa, że to najlepsze długoterminowe rozwiązania istniejących problemów na świecie.

Why UBI and girl’s health and education? I believe they represent the best long-term solutions to the existential problems facing the world. UBI is a great idea needing experimentation. Girl’s health and education is critical to balance: https://t.co/dC3dU6hvxB