Miliard dolarów na badania i pierwsze testy szczepionki na ludziach we wrześniu

Koncern Johnson&Johnson przy stworzeniu szczepionki na koronawirusa współpracuje z Biomedical Advanced Research and Development Authority. Wspólne na badania i testy wydadzą miliard dolarów.

W oświadczeniu wydanym przez koncern napisano, że rozpoczęcie badań klinicznych na ludziach planuje najpóźniej we wrześniu, a pierwsze partie szczepionki na COVID-19 mogą być dostępne, po wcześniejszej autoryzacji przez amerykańską Agencję Żywności i Leków (FDA), na początku przyszłego roku.

Szczepionka dla wszystkich w przystępnej cenie



Firma zamierza również rozszerzyć produkcję szczepionki na terenie Stanów Zjednoczonych oraz w innych państwach w związku z dużym zapotrzebowaniem.

- To, co zwykle zajmowało nam od 5 do 7 lat, wykonamy w ciągu 5 do 7 najbliższych miesięcy - zapowiedział Alex Gorsky, szef koncernu Johnson&Johnson.

Według zapewnień firmy szczepionki mają być dostępne dla wszystkich (plan zakłada wyprodukowanie do miliarda dawek), a ich cena przystępna. Gorsky nie chciał jednak na razie podać konkretnej ceny, w jakiej może być oferowana szczepionka.

Amerykański koncern nie jest jedynym, który intensywnie pracuje nad szczepionką. Już w połowie marca eksperymentalną szczepionkę przeciwko koronawirusowi przygotowywaną przez resort zdrowia USA i firmę Moderna podano 43-letniej Jennifer Haller, ochotniczce z Seattle.

Resort zdrowia już prowadzi testy

Przedstawiciele władz twierdzą, że na pełną weryfikację potencjalnej szczepionki trzeba jeszcze poczekać. Testy zostaną przeprowadzone na 45 młodych, zdrowych ochotnikach, przy czym stosowane będą różne dawki.

Dr Anthony Fauci z National Institute of Health w USA przyznaje, że nawet jeśli badania przebiegną pomyślnie, to szczepionka nie będzie dostępna do powszechnego stosowania wcześniej niż za 12-18 miesięcy.

Testy, które odbywają się w Waszyngtońskim Instytucie Badań nad Zdrowiem w Seattle, są finansowane przez Narodowe Instytuty Zdrowia.

Stan pandemii ogłoszony na świecie

Zapalenie płuc zwane COVID-19 pojawiło się w Chinach pod koniec 2019. Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła w związku z sytuacją 11 marca stan pandemii. W Polsce od 20 marca obowiązuje stan epidemii. Wprowadzono wiele restrykcji związanych z funkcjonowaniem instytucji, placówek, przekraczaniem granic. Liczne rygory sanitarne zaostrzono 31 marca.





Choroba wywołana przez wirus SARS-CoV-2 objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem. W wielu przypadkach choroba kończy się śmiercią, ale u osób młodszych może przebiegać bezobjawowo lub łagodnie. Szczególnie niebezpieczna bywa dla osób starszych, osłabionych i cierpiących na inne przewlekłe choroby.

Liczba osób zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 przekroczyła do środy 850 tys, zmarło ponad 42 tys. ludzi.

