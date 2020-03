Celebryci kontra koronawirus. Terminator siedzi w domu, Wolverine pokazuje jak myć ręce

"Ważną rzeczą, jest to, żebyś został w domu. Nikt kto ma powyżej 65 lat nie może teraz wychodzić z domu w Kalifornii. Dlatego siedzimy na miejscu i jemy tutaj" - mówi Schwarzenegger na wideo zamieszczonym w mediach społecznościowych. Aktor zapewnia, że rezygnuje też ze wszelkich spotkań i obiadów w restauracjach.

Stay at home as much as possible. Listen to the experts, ignore the morons (foreheads). We will get through this together. pic.twitter.com/FRg41QehuB — Arnold (@Schwarzenegger) March 16, 2020

Nagranie z poradami od odtwórcy ról m.in. Terminatora i Conana Barbarzyńcy obejrzano na Twitterze ponad 12 milionów razy. Widać na nim jak "Arnie" karmi swoje zwierzęta - osiołka Lulu oraz kucyka Whiskey.

ZOBACZ: Aktor Tom Hanks i jego żona opuścili szpital

72-letni aktor był również jedną z osób nominowanych do tzw. #SafeHands challenge. Osoba, która podjęła się wyzwania musiała pokazać jak prawidłowo myć ręce. Shwarzeneggera wybrał szef Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Swoją technikę mycia rąk pokazał również australijski aktor Hugh Jackman, najbardziej znany z roli Wolverina z filmowej serii "X-Men". Fani wytknęli mu jednak, że zużywa za dużo wody. Jackman przyjął krytykę i przy "drugim ujęciu" przypomniał, że zawsze należy dbać o środowisko.

Take #2. You’re all absolutely right. Turn off the tap whilst washing your hands. Smart, healthy practices for you ... and the planet.

🧼 🖐 🤚 🗺 #WashYourHands #SaveWater #world #HealthyLife pic.twitter.com/bygir5xjRN — Hugh Jackman (@RealHughJackman) March 15, 2020

Apele piosenkarek

"Ciągle słyszę, o dużej liczbie osób, które twierdzą, że dzisiejsza sytuacja to »nic wielkiego« i »nic im nie grozi«, co kompletnie mnie zaskakuje"- pisze w oświadczeniu Ariana Grande, piosenkarka pop i zdobywczyni nagrody Grammy.

26-latka apeluje, by zapoznać się z faktami i aktualnym bilansem zachorowań. "To niezwykle niebezpieczne i samolubne podchodzić do tej sytuacji bez żadnych trosk; Musicie zacząć bardziej troszczyć się o innych" - dodaje.

W podobnym tonie wypowiada się piosnekarka pop Taylor Swift. "To pora na anulowanie planów, prawdziwego izolowania się, na tyle ile zdołacie. Nie zakładajcie też, że skoro nie czujecie się chorzy, to nie przenosicie wirusa na osoby starsze lub z grupy ryzyka" - apeluje.

Na pozostanie w domu razem ze swoimi psami zdecydowała się również Lady Gaga. "Chciałabym zobaczyć teraz moich rodziców i dziadków, ale wiem, że tak jest bezpieczniej" - pisze.

"Obejrzyjcie film. Zagrajcie w gry wideo. Przejdzcie się na spacer. Napiszcie to co zawsze chceliście napisać. Albo obejrzycie w końcu »Rodzinę Soprano« (to skierowane bezpośrednio do mnie)" - dodaje aktor i komik Kumail Nanjiani.

All bars/dine-in restaurants/gyms/theaters in LA shut down effective midnight tonight.



Thank you for doing the right thing @MayorOfLA.



Watch movies. Play video games. Go on walks. Write that thing you wanted to write. Or finally watch The Sopranos.(That one’s a note to myself.) — Kumail Nanjiani (@kumailn) March 16, 2020

Do pozostania w domu zachęca również były prezydent USA Barack Obama. Jak dodaje całe społeczeństwo wiele zawdzięcza służbie zdrowia, pracownikom lotnisk, dostawcom oraz wszystkim, którzy "podtrzymują nasze społezności". "Liderzy muszą podjąć działania, by wspierać osoby, których życia i środki utrzymania ucierpią na tej sytuacji najbardziej" - napisał były prezydent.

Not everybody can stay home, and we owe a big debt of gratitude to health professionals, transit and airport workers, first responders, and everyone keeping our communities going. Leaders have to step up to support people whose lives and livelihoods take a hit in the weeks ahead. — Barack Obama (@BarackObama) March 15, 2020

Zarażeni wśród celebrytów

Wśród celebrytów zarażonych koronawirusem są zarówno aktorzy (m.in. Tom Hanks z żoną, Idris Elba, Kristofer Hivju znany z "Gry o Tron", Olga Kurylenko), politycy (minister zdrowia Wielkiej Brytanii Nadine Dorries, francuski minister kultury Franck Riester, żona premiera Kanady Sophie Grégoire Trudeau) oraz sportowcy (obrońcy Valencii - Ezequiel Garay oraz Juventusu - Daniele Rugani, zawodnicy drużyny NBA Utah Jazz Rudy Gobert i Donovan Mitchell).

Rady celebrytów pokrywają się z wytycznymi polskiego ministerstwa zdrowia i Światowej Organizacji Zdrowia. Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, unikania dotykania oczu, nosa lub ust po kontakcie z zanieczyszczonymi powierzchniami oraz dezynfekowaniu powierzchni dotykowych - klamek, stołów, włączników światła.

ZOBACZ: #zostańwdomu i... pracuj. Jeśli tylko masz taką możliwość

Nie można zapominać również o dezynfekowaniu telefonu komórkowego, zachowaniu bezpiecznej odległości od innych (ok. 1,5 metra) i zdrowym odżywianiu. Informacje o koronawirusie należy czerpać jedynie ze sprawdzonych źródeł.

WIDEO - Zobacz pierwszy odcinek serialu "Pierwsza Miłość". Hit Polsatu kończy 15 lat Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

bas/sgo/prz/ polsatnews.pl, CNN, The Daily Beast