Minister zdrowia "zdegradowany", bo przyłapano go z rodziną na plaży. Nazwał siebie idiotą

Minister zdrowia Nowej Zelandii David Clark został "zdegradowany" po tym, jak przyłapano go z rodziną na plaży w czasie ogólnokrajowej kwarantanny. Premier Nowej Zelandii przyznała, że nie usunęła go całkiem z rządu, aby nie zaszkodzić działaniom związanym z epidemią koronawirusa. W oświadczeniu szef resortu zdrowia przyznał: byłem idiotą.

David Clark złamał wprowadzone przez rząd w marcu zasady ogólnokrajowej kwarantanny, mówiące o zachowaniu dystansu społecznego. Wraz z rodziną przejechał około 12 mil (ponad 22 km) z domu w Dunedin na Wyspie Południowej Nowej Zelandii, aby odpoczywać na wybrzeżu. Wcześniej przekonywał, że wybiera się do parku w pobliżu domu, aby pojeździć na rowerze górskim.

Po tym, jak przyłapano go na nielegalnym wypoczynku, David Clark podał się do dymisji. Premier Nowej Zelandii Jacinda Ardern nie przyjęła jej jednak. Jak wyjaśniła, ze w "normalnych warunkach" wyrzuciłaby ministra z rządu, ponieważ na to, co zrobił, nie ma żadnego usprawiedliwienia. Nie zrobiła tego, aby nie zaszkodzić działaniom zmierzającym do spowolnienia tempa rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2 w kraju.

Clark został jednak "zdegradowany" w rządzie, jego pozycja jest w nim obecnie niska, stracił również funkcję zastępcy ministra finansów.

Skruszony minister

Polityk wydał oświadczenie, którym wyznał skruszony, że jako minister zdrowia ma obowiązek nie tylko przestrzegać zasad, ale dawać przykład innym Nowozelandczykom. "W chwili, gdy prosimy Nowozelandczyków o poświęcenie się dla przyszłości, zawiodłem wszystkich. Byłem idiotą i rozumiem, że ludzie są na mnie źli" - napisał.

W Nowej Zelandii od końca marca obowiązuje miesięczna, ogólnokrajowa kwarantanna. Zamknięte są restauracje, kawiarnie, miejsca sportu i rekreacji oraz szkoły. Również granice kraju pozostają zamknięte dla cudzoziemców.

Łączna liczba zakażonych koranowirusem wynosi 1160 osoby, zmarła jedna osoba. We wtorek wykryto 54 nowe zakażenia koronawirusem - najmniej od dwóch tygodni.

