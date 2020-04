Obowiązek noszenia maseczek ochronnych w Izraelu

Rząd Izraela przyjął we wtorek regulacje, ustanawiające nakaz noszenia maseczek ochronnych w miejscach publicznych. Przepisy wejdą w życie w niedzielę. Zaostrzono też ograniczenia w transporcie zbiorowym i handlu.

Jak pisze "Times of Israel", nakaz noszenia masek po wyjściu z domu nie będzie dotyczył m.in. dzieci poniżej szóstego roku życia, osób z zaburzeniami uniemożliwiającymi korzystanie z maski i kierowców samochodów. Dopuszczone są samodzielnie robione maski.

Jak zauważa dziennik, izraelskie władze podjęły taką decyzję mimo stanowiska Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) kwestionującego skuteczność noszenia masek.

Restrykcje w ruchu i handlu

We wtorek uchwalono też nowe restrykcje w ruchu i handlu. Od środy do piątku zakazane zostaną zbędne podróże międzymiastowe, a w środę - w pierwszy dzień żydowskiego święta paschy - będzie obowiązywał zakaz robienia zakupów. To ostatnie ograniczenie nie będzie jednak dotyczyć mniejszości religijnych.

Premier Izraela Benjamin Netanjahu zalecił, by tegoroczny seder - tradycyjnie spożywana w pierwszy dzień paschy wieczerza - był obchodzony skromnie, wśród ograniczonej liczby osób.

W Izraelu stwierdzono dotychczas 9006 przypadków zakażenia koronawirusem, a 60 osób zmarło w wyniku infekcji.

