Lekarka: maseczki mogą zatrzymać pandemię. Pokazujemy, jak je zakładać i jak zdejmować

Im więcej czasu upływa od chwili ujawnienia w Polsce pacjenta zero, tym częściej na ulicach można spotkać przechodniów z zasłoniętymi twarzami. Według ekspertów noszenie maseczek znacznie ogranicza ryzyko zakażenia koronawirusem. Lekarze podkreślają, że maseczki trzeba nosić jak najczęściej - w pracy, na zakupach czy spacerze. Dorota Gawryluk, prowadząc piątkowe wydanie "Wydarzeń" wieczornych w Polsacie pokazała, że w maseczce można prowadzić nawet telewizyjny program na żywo.

Lekarka: maseczki mogą zatrzymać epidemię

Doktor Magdalena Łasińska-Kowara od kilkunastu dni apeluje, by był to obowiązkowy strój wyjściowy.

- 50 procent noszenia masek w społeczeństwie zahamowuje transmisję, a 80 procent noszenia masek może całkowicie zatrzymać epidemię - twierdzi dr Łasińska-Kowara.

Na stronie Światowej Organizacji Zdrowia wciąż znajduje się wprawdzie rekomendacja, by maski nosili wyłącznie lekarze i chorzy. Jednak brytyjski "The Guardian" podał, że WHO rozważa już radykalną zmianę wytycznych.

Wojciech Andrusiewicz rzecznik Ministerstwa Zdrowia mówi: - Nie jesteśmy w stanie wykluczyć, że takie zarządzenie pojawi się i u nas.

Pokazujemy jak właściwie używać maseczki

Według dr Łasińskiej, jeśli nie ma maseczki, można nosić szalik, chustkę, a nawet - w ostateczności - kilka warstw papieru spiętych spinaczem wraz z gumką recepturką założoną za uszy.

Lekarze zalecają jednak, aby nosić maseczki bawełniane, które mają podstawową zaletę: po użyciu, można je wyprać, bądź wyprasować i w ten sposób zdezynfekować.

Trzeba pamiętać, że maseczka musi szczelnie przylegać do twarzy. Należy w tym celu nawet zgolić zarost. Maskę trzeba założyć tak, aby zakrywała nos i usta. Aby ją prawidłowo zdjąć, trzeba zrobić to bez dotykania materiału - najlepiej złapać za gumki i wrzucić do prania lub - jednorazową - wyrzucić do zamkniętego pojemnika.

Na polskich ulicach to wciąż nieformalne zalecenia, u sąsiadów: w Czechach i na Słowacji - już obowiązek.

