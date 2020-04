Głosowanie korespondencyjne. Jak ono ma wyglądać?

Sejm uchwalił w poniedziałek ustawę, zgodnie z którą wybory prezydenckie w 2020 r. zostaną przeprowadzone wyłącznie w drodze głosowania korespondencyjnego. Przepisy stanowią też, że w stanie epidemii, marszałek Sejmu może zarządzić zmianę terminu wyborów, określonego wcześniej w postanowieniu.

Za przyjęciem ustawy - z trzema poprawkami PiS - opowiedziało się 230 posłów, 226 było przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu. Ustawę poparło 230 posłów PiS. Przeciwko zagłosowały kluby: Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, PSL-Kukiz'15, koło Konfederacji, jeden poseł niezrzeszony oraz dwóch posłów zasiadających w klubie PiS, a wywodzących się z Porozumienia Jarosława Gowina: Wojciech Maksymowicz oraz Michał Wypij. Wstrzymały się od głosu zasiadające w klubie PiS, a wywodzące się z Porozumienia posłanki: Iwona Michałek oraz Magdalena Sroka. W głosowaniu nie wzięli udziału lider Porozumienia Jarosław Gowin oraz poseł KO Krystyna Skowrońska.

"Listonosz będzie musiał dziennie roznieść ok. 90-100 pakietów"

Zgodnie z ustawą, operator pocztowy obowiązany do świadczenia usług powszechnych - w terminie od siedmiu dni do dnia przeprowadzenia wyborów - doręczy pakiet wyborczy bezpośrednio do skrzynki pocztowej wyborcy na adres wskazany w spisie wyborców.

Wicerzecznik PiS Radosław Fogiel ocenił we wtorek w TVP Info, że "przy tych kilku dniach na rozkolportowanie pakietów wyborczych jeden listonosz będzie musiał dziennie roznieść ok. 90-100 pakietów, a średnia dzisiaj odwiedzona ilość punktów adresowych to ponad 100".

Zgodnie z ustawą, głosowanie w wyborach prezydenckich będzie odbywać się bez przerwy od godz. 6 do godz. 20. W tych godzinach wyborcy - samodzielnie lub za pośrednictwem innej osoby - będą musieli umieścić kopertę zwrotną w specjalnie przygotowanej do tego celu skrzynce pocztowej na terenie gminy, w której widnieją w spisie wyborców.

Jeden z punktów ustawy brzmi: "dopisanie się do spisu wyborców, następuje na wniosek wyborcy, wniesiony najpóźniej w dniu wejścia w życie ustawy". Według "Dziennika Gazety Prawnej" oznacza to, że jeżeli ktoś jest zameldowany w Przemyślu, a mieszka w Warszawie i tam chciałby oddać głosy, będzie miał jeden dzień na dopisanie się do spisu w stolicy.

Imię, nazwisko, PESEL

Wyborca po wypełnieniu karty do głosowania wkłada ją do koperty na kartę do głosowania, którą zakleja, a następnie kopertę tę wkłada do koperty zwrotnej łącznie z podpisanym oświadczeniem o osobistym i tajnym oddaniu głosu, wypisanym imieniem, nazwiskiem i numerem PESEL.

Jak ostrzegają bankowi eksperci ds. bezpieczeństwa, jeżeli skrzynka zostanie np. okradziona, wszystkie dane, które potrzebne są do wyłudzenia kredytu, trafią w niepowołane ręce.