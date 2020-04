Zabójca Jana Kuciaka skazany

Postępowanie wobec Marczeka zostało wyłączone z głównego procesu, gdy przyznał się do zastrzelenia dziennikarza i jego narzeczonej Martiny Kusznirovej. Postępowanie zostało skrócone do części dowodowej.

🇸🇰 #Slovakia: Murderer of journalist Ján Kuciak and Martina Kušnírova sentenced to 23 years in prison #AllForJan #Journalist #Press #Justice #TruthPrevails pic.twitter.com/HiciYtAZIM