Polscy przedsiębiorcy włączają się do walki z koronawirusem

Chociaż z powodu epidemii przedsiębiorstwa same przeżywają trudne chwile, polskie firmy aktywnie włączyły się w walkę z koronawirusem. Każda z nich na swój sposób. Choć to dopiero początek wojny z epidemią, biznes chce uczestniczyć w walce z pandemią zgodnie z zasadą: "wszystkie ręce na pokład".

W kraju, którego funkcjonowanie w znacznej mierze zatrzymała kwarantanna narodowa ogłoszona przez rząd przedsiębiorcy coraz chętniej uczestniczą we wspólnej walce z koronawirusem.

Płyn dezynfekcyjny dla szpitali i ratowników

- Nasz zespół technologów w błyskawicznym tempie przygotował bardzo bogaty i szeroki skład produktu biobójczego Covi-sept, tu również ukłony wobec urzędu rejestracji, który w trybie nadzwyczajnym i szybkim wydał zgodę na produkcję tego płynu - mówi Polsat News Agnieszka Han, wiceprezes zarządu firmy PPF Hasco-Lek.

Płyn trafia za darmo tam, gdzie w danej chwili go brakuje - przede wszystkim do szpitali i do ratowników medycznych. Żeby sprostać zapotrzebowaniu, firma musiała nie tylko przestawić się na produkcję płynów dezynfekujących, ale i zmienić tryb pracy.

Od początku pandemii, setki osób przez 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu, produkują płyn niezbędny do walki z drobnoustrojem.

- Był tutaj szereg wyzwań, z jednej strony oczywiście dostosowanie linii, na którą wpłynęła praca olbrzymiego zespołu i to bardzo wytężona praca. Natomiast olbrzymim dla nas wyzwaniem było pozyskanie surowców - mówi Agnieszka Han.

Kabanosy dla służby zdrowia

Polskie firmy włączają się nie tylko w ochronę zdrowia i życia... ale i ducha, jak czołowy producent wyrobów mięsnych, znany przede wszystkim z produkcji kabanosów.

- Chcieliśmy tak naprawdę podziękować w ten sposób wszystkim pracownikom służby zdrowia, którzy walczą dzielnie na pierwszej linii frontu i to był też wyraz naszego szacunku i podziękowania. I to pierwsze, co mogliśmy zrobić - mówi Tomasz Tarczyński, dyrektor marketingu firmy Tarczyński.

Oprócz tego firma zdecydowała się wesprzeć organizacje opiekujące się osobami starszymi i potrzebującymi. W sumie ponad 6 ton produktów mięsnych trafi do 19 szpitali zakaźnych i organizacji charytatywnych w całej Polsce.

- Chcemy się dzielić tym, co mamy. Jeżeli jest taka możliwość, to nie zapominamy o tych, którzy potrzebują naszego wsparcia - mówi dyrektor Tomasz Tarczyński.

Zostań w domu z #MilionySposobówNaNudę

Wsparciem w kwarantannie ma być też nowa inicjatywa Totalizatora Sportowego - #MilionySposobówNaNudę. Na stronie akcji ludzie kultury, sportu i artyści dzielą się pomysłami i trikami na to co zrobić, aby okres kwarantanny nam nie tylko się nie dłużył... a nawet magiczny.

- Będąc odpowiedzialnym społecznie i wobec naszych klientów, ale myślę, że również wszystkich wobec obywateli Polski, rozpoczęliśmy szereg inicjatyw - tłumaczy Olgierd Cieślik, prezes zarządu Totalizatora Sportowego, przewodniczący Rady Fundacji Lotto.

Akacja #MilionySposobówNaNudę to jedna z nich.

Firma przekaże też 90 samochodów i ponad 4 miliony złotych na zakup sprzętu i środków ochrony osobistej dla pracowników służby zdrowia. Pieniędzy ma być jednak więcej, bo od każdego internetowego zakładu gier Lotto kupionego przez gracza, firma przekaże 10 proc. na front walki z koronawirusem.

- Oprócz tego, że są mecenasami sportu, w tym momencie, w tym trudnym dla nas wszystkich momencie, będą również wspierać bezpośrednio walkę z koronawirusem, ale również i skutkami - mówi o klientach Lotto prezes Olgierd Cieślik.

Skutkami, które możemy odczuwać jeszcze długo po zakończeniu pandemii.

Biznes dołącza do pierwszej linii

- Chciałbym podziękować naszym pracownikom. W tym wypadku jesteśmy także na pierwszej linii frontu także, ale od strony zaopatrzenia - mówi dyrektor Tomasz Tarczyński.

- Mogę być tylko dumna dzisiaj z tego, z jakim zespołem pracuje. To są moi i nasi cisi bohaterowie, których nikt nie widzi - powiedziała z kolei Agnieszka Han.

- Kontynuujemy to, bo musimy być odpowiedzialni - dodaje prezes Olgierd Cieślik.

WIDEO - kolejne polskie firmy pomagają w walce z pandemią koronawirusa. "Jesteśmy odpowiedzialni" - mówią ich liderzy

Arnold Nadolczak/hlk/ Polsat News