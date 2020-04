Dworczyk: koniec akcji "Lot do domu". Zamiast niej: "Cargo dla Polski"

"Obecnie akcję »Lot do domu« przekształcamy w »Cargo dla Polski« - poinformował polityk w niedzielę na Twitterze. "W ramach utworzonego mostu powietrznego między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Chin transportujemy niezbędne materiały służące w walce z pandemią oraz sprzęt zapewniający bezpieczeństwo polskim służbom medycznym" - napisał Dworczyk.





Obecnie akcję #LotDoDomu przekształcamy w #CargoDlaPolski. W ramach utworzonego mostu powietrznego między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Chin transportujemy niezbędne materiały służące w walce z pandemią oraz sprzęt zapewniający bezpieczeństwo polskim służbom medycznym. — Michał Dworczyk (@michaldworczyk) April 5, 2020

Operacja "Lot do Domu" trwała od 15 marca, aby w związku z światową pandemią koronawirusa umożliwić powrót do domu polskim obywatelom i uprawnionym do tego cudzoziemcom. W jej ramach organizowane były rejsy czarterowe z różnych regionów świata.

Według danych MSZ, w ramach akcji ponad 55 tys. Polaków w ramach 388 lotów z 71 lotnisk na całym świecie wróciło do kraju. "Lot do domu" zakończy się w niedzielę - tego dnia zaplanowane jest jeszcze siedem czarterów, w tym m.in. z Bergen, Dublina i Londynu.

Od ubiegłego tygodnia samoloty ze sprzętem medycznym z Chin docierają do Polski; sprzęt jest przekazywany do Agencji Rezerw Materiałowych, a następnie do szpitali i innych instytucji. Od tego tygodnia działa połączenie z Chinami, które rząd określił jako "most powietrzny".

W ramach tego połączenia - jak informował szef KPRM Michał Dworczyk - będą dostarczane przez PLL LOT dostawy zamawiane przez samorządy i organizacje pozarządowe. Firmy komercyjne będą mogły skorzystać z usług LOT-u na zasadach rynkowych.

WIDEO - Dramat w Domu Pomocy Społecznej. Dyrektor w szpitalu, pracownicy i personel chorzy na Covid-19 Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

hlk/ polsatnews.pl, PAP